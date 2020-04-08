Force index Speed mt

Indicateur Crypto_Forex « Force index Speed » pour MT4, sans modification.





- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. Force index Speed ​​est la dérivée première de Force index.

- Force index est l'un des meilleurs indicateurs combinant les données de prix et de volume en une seule valeur.

- Force index Speed ​​est idéal pour scalper les entrées dans le sens de la tendance principale : utilisez-le en combinaison avec tout indicateur de tendance approprié.

- L'indicateur Force index Speed ​​indique la vitesse à laquelle Force index change de direction ; il est très sensible.

- Si la valeur de Force index Speed ​​est < 0 : la vitesse est négative ; si la valeur de Force index est > 0 : la vitesse est positive.

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.