Force index Speed mt
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Force index Speed » pour MT4, sans modification.
- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. Force index Speed est la dérivée première de Force index.
- Force index est l'un des meilleurs indicateurs combinant les données de prix et de volume en une seule valeur.
- Force index Speed est idéal pour scalper les entrées dans le sens de la tendance principale : utilisez-le en combinaison avec tout indicateur de tendance approprié.
- L'indicateur Force index Speed indique la vitesse à laquelle Force index change de direction ; il est très sensible.
- Si la valeur de Force index Speed est < 0 : la vitesse est négative ; si la valeur de Force index est > 0 : la vitesse est positive.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.