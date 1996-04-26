Force index Speed mt

MT4용 Crypto_Forex 지표 "Force index Speed", 리페인트 없음.





- 이 지표는 물리학 방정식을 기반으로 계산됩니다. Force index Speed는 Force index 자체의 1차 미분값입니다.

- Force index는 가격과 거래량 데이터를 단일 값으로 결합하는 최고의 지표 중 하나입니다.

- Force index Speed는 주요 추세 방향으로 스캘핑 진입을 유도하는 데 유용합니다. 적합한 추세 지표와 함께 사용하십시오.

- Force index Speed ​​지표는 Force index 자체의 방향이 얼마나 빨리 변하는지를 보여주며, 매우 민감합니다.

- Force index Speed ​​지표의 값이 0보다 작으면 속도는 음수이고, 0보다 크면 속도는 양수입니다.

- 지표에는 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다.





이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.