Force index Speed mt
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Índice de Força de Velocidade" para MT4, sem repintura.
- O cálculo deste indicador é baseado em equações da física. O Índice de Força de Velocidade é a primeira derivada do próprio Índice de Força.
- O Índice de Força é um dos principais indicadores que combina dados de preço e volume em um único valor.
- O Índice de Força de Velocidade é bom para entradas de scalping na direção da tendência principal: use-o em combinação com qualquer indicador de tendência adequado.
- O Indicador de Força de Velocidade mostra a rapidez com que o próprio Índice de Força muda de direção - ele é muito sensível.
- Se o valor do Indicador de Força de Velocidade for < 0: a velocidade é negativa; se o valor do Indicador de Força de Velocidade for > 0: a velocidade é positiva.
- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.
Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.