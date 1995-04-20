Force index Speed mt

Indicador Crypto_Forex "Índice de Força de Velocidade" para MT4, sem repintura.





- O cálculo deste indicador é baseado em equações da física. O Índice de Força de Velocidade é a primeira derivada do próprio Índice de Força.

- O Índice de Força é um dos principais indicadores que combina dados de preço e volume em um único valor.

- O Índice de Força de Velocidade é bom para entradas de scalping na direção da tendência principal: use-o em combinação com qualquer indicador de tendência adequado.

- O Indicador de Força de Velocidade mostra a rapidez com que o próprio Índice de Força muda de direção - ele é muito sensível.

- Se o valor do Indicador de Força de Velocidade for < 0: a velocidade é negativa; se o valor do Indicador de Força de Velocidade for > 0: a velocidade é positiva.

- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.





