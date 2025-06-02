GoldRush Trend Arrow Signal

GoldRush Trend Ok Sinyali

GoldRush Trend Ok Sinyali göstergesi, XAU/USD'de yüksek hızlı, kısa vadeli scalperlar için özel olarak tasarlanmış hassas, gerçek zamanlı trend analizi sağlar.

1 dakikalık zaman dilimi için özel olarak tasarlanan bu araç, net giriş noktaları için yön okları gösterir ve scalper'ların değişken piyasa koşullarında güvenle hareket etmelerini sağlar.

Gösterge, PRIMARY ve SECONDARY uyarı oklarından oluşur. PRIMARY sinyalleri, trend yönündeki değişikliği gösteren Beyaz ve Siyah yön oklarıdır. SECONDARY sinyalleri ise PRIMARY oklarının gösterdiği yönü onaylayan ve potansiyel bir işlem giriş noktasını gösteren Mavi ve Kırmızı oklarıdır.

Not: Trend yönünde bir değişiklikten sonra yalnızca tek bir PRIMARY uyarı oku varsa, birden fazla SECONDARY Mavi/Kırmızı ok görmeyi bekleyebileceğinizi unutmamak önemlidir. İkincil sinyaller, sinyal kriterlerini karşılayan HERHANGİ bir mumdan sonra görünecektir, bu nedenle uzun bir trend hareketi için ekranda birçok ikincil ok görünecektir (ekli ekran görüntülerinden de görebileceğiniz gibi). Ayarlarda her iki ok türünü de AÇIK / KAPALI olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu göstergeyi kullanarak nasıl işlem yaptığımı aşağıda açıklıyorum:

- AL girişinde, mumun kapanışında Beyaz okun görünmesini sabırla beklerim ve Mavi ok göründüğünde bir sonraki mevcut mumun kapanışında AL işlemine girerim.

- SAT girişinde, mumun kapanışında Siyah okun görünmesini sabırla beklerim ve Kırmızı ok göründüğünde bir sonraki mevcut mumun kapanışında SAT işlemine girerim.

- Kar Al / Zararı Durdur ayarları kullanıcının sorumluluğundadır, ancak ben şahsen minimum 1:2 R:R kullanıyorum ve bunun Londra / NY açılışları gibi volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde nispeten kolay bir şekilde elde edilebileceğini görüyorum.
Önemli Özellikler:

Zamana Dayalı Uyarılar: Başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlayarak sinyal uyarılarını özelleştirin; NY Open gibi belirli işlem seanslarını hedeflemek için idealdir.
Hacim Filtreleme: Kontrol sinyalinin görünümünü, ok sinyallerini çizmek için kullanılabilir çubuk sayısını, Ok Boyutu ve Rengi, Trend Filtresi, Hacim Filtresi, Zaman Filtresi ve ayarlanabilir Ok Aralıklarını seçerek kontrol edin.
Hassas Uyarı Aralığı: Uyarı okları ve mumlar arasındaki aralığı 1/10 pip kadar küçük bir değere ayarlayın.
Kapsamlı Uyarılar: Bağlantıda kalmak için tüm cihazlarda (ekran, e-posta veya push uyarıları) bildirimler alın.


Avantajlar:


Scalping için Optimize Edilmiş: Yüksek volatilite dönemlerinde hızlı işlemler yapan XAU/USD yatırımcıları için idealdir.
Tam Özelleştirme: Hacim filtreleri, zaman filtreleri ve ayarlanabilir ok aralıkları ile sinyal görünümünü kontrol edin.
Cihazlar Arasında Gerçek Zamanlı Uyarılar: İster masanızda ister hareket halinde olun, piyasa fırsatları hakkında bilgi sahibi olun.
Risk Yönetimi Desteği: Daha geniş bir ticaret stratejisinin parçası olarak karar vermeyi desteklemek için tasarlanmıştır.


Önemli Notlar:


- Bu gösterge, 1 dakikalık zaman diliminde XAU/USD için optimize edilmiştir ve yüksek volatilite koşullarında (yani Londra ve New York arasındaki geçiş döneminde) en iyi performansı gösterir.

- Gösterge, sağlam bir risk yönetimi planı ile ve daha geniş bir genel stratejinin parçası olarak kullanılmalıdır.

- Herhangi bir gösterge gibi, GoldRush Trend Arrow Signal göstergesi de karı garanti edemez ve etmez. 

- Bu göstergenin etkili bir şekilde çalışması için MT4 platformunuzun en son sürüme güncellenmesi GEREKİR. Bu özetin yazıldığı tarihte, en son MT4 sürümü 1440'tır (Haziran 2025). Eski MT4 sürümlerinde grafik penceresinde birden fazla okun yanlış göründüğü bilinen sorunlar vardır, bu nedenle sürümünüzün mevcut en güncel sürüm olması ZORUNLUDUR.

GoldRush Trend Arrow Signal, hassasiyet, özelleştirme ve güçlü uyarıları bir araya getirerek, mevcut XAU/USD stratejilerini geliştirmek isteyen yatırımcılar için paha biçilmez bir araçtır.
narsi
235
narsi 2025.11.03 08:03 
 

Kirk is an exceptional author and a great professional person.His product is top class.He is very responsive and answers all your queries very patiently.All instructions need to be followed and you will get your results 100%

jjjb
1828
jjjb 2025.08.08 09:59 
 

"With exceptional customer service and a brilliant indicator—one of the best out there—just follow the instructions, and you’ll get the desired results. Well done to the author!"

Gold Rush FVG Multiple Time Frame
Kirk Lee Holloway
Göstergeler
Gold Rush FVG (Multiple Time Frame) - Professional Fair Value Gap Indicator Product Description Discover hidden trading opportunities with Gold Rush FVG , a powerful visual tool that automatically identifies Fair Value Gaps on your charts across multiple timeframes. Fair Value Gaps are price 'imbalances' that occur when the market moves so quickly that it leaves "gaps" in normal trading activity. These gaps often act as magnets, with price returning to fill them later - creating the potential fo
İncelemeye yanıt