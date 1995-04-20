Force index Speed mt
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор "Force index Speed" для MT4, без перерисовки.
- Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. Force index Speed - это 1-я производная самого Force index.
- Force index - один из лучших индикаторов, который объединяет данные о цене и объеме в одно значение.
- Force index Speed хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда: используйте его в сочетании с любым подходящим индикатором тренда.
- Force index Speed индикатор показывает, как быстро сам Force index меняет свое направление - он очень чувствителен.
- Если значение Force index Speed индикатора < 0: скорость отрицательная; если значение Force index индикатора > 0: скорость положительная.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.