Force index Speed mt

Crypto_Forex Индикатор "Force index Speed" для MT4, без перерисовки.





- Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. Force index Speed ​​- это 1-я производная самого Force index.

- Force index - один из лучших индикаторов, который объединяет данные о цене и объеме в одно значение.

- Force index Speed ​​хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда: используйте его в сочетании с любым подходящим индикатором тренда.

- Force index Speed ​​индикатор показывает, как быстро сам Force index меняет свое направление - он очень чувствителен.

- Если значение Force index Speed ​​индикатора < 0: скорость отрицательная; если значение Force index индикатора > 0: скорость положительная.

- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.