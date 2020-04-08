Force index Speed mt
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Force Index Speed" per MT4, senza ridisegno.
- Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche. Il Force Index Speed è la derivata prima del Force Index stesso.
- Il Force Index è uno dei principali indicatori che combina i dati di prezzo e volume in un unico valore.
- Il Force Index Speed è ottimo per scalping per entrare nella direzione del trend principale: usatelo in combinazione con qualsiasi indicatore di trend adatto.
- L'indicatore Force Index Speed mostra la velocità con cui il Force Index cambia direzione: è molto sensibile.
- Se il valore dell'indicatore Force Index Speed è < 0: la velocità è negativa; se il valore dell'indicatore Force Index è > 0: la velocità è positiva.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.