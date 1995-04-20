Force index Speed mt

Indicador Crypto_Forex "Force index Speed" para MT4, sin repintado.





- El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. Force index Speed ​​es la primera derivada del propio Force index.

- Force index es uno de los principales indicadores que combina datos de precio y volumen en un único valor.

- Force index Speed ​​es ideal para scalping de entradas en la dirección de la tendencia principal: úselo en combinación con cualquier indicador de tendencia adecuado.

- El indicador Force index Speed ​​muestra la rapidez con la que Force index cambia de dirección; es muy sensible.

- Si el valor del indicador Force index Speed ​​es < 0: la velocidad es negativa; si el valor del indicador Force index es > 0: la velocidad es positiva.

- El indicador cuenta con alertas integradas para móviles y PC.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.