Force index Speed mt

Crypto_Forex Indikator "Force Index Speed" für MT4, kein Repainting.





- Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen. Force Index Speed ​​ist die erste Ableitung des Force Index selbst.

- Der Force Index ist einer der Top-Indikatoren, der Preis- und Volumendaten zu einem einzigen Wert kombiniert.

- Der Force Index Speed ​​eignet sich gut für Scalping-Einstiege in Richtung des Haupttrends: Verwenden Sie ihn in Kombination mit jedem geeigneten Trendindikator.

- Der Force Index Speed ​​Indikator zeigt an, wie schnell der Force Index seine Richtung ändert – er ist sehr sensitiv.

- Ist der Wert des Force Index Speed ​​Indikators < 0, ist die Geschwindigkeit negativ; ist der Wert des Force Index Speed ​​Indikators > 0, ist die Geschwindigkeit positiv.

- Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PCs.





