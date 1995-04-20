Force index Speed mt
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator "Force Index Speed" für MT4, kein Repainting.
- Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen. Force Index Speed ist die erste Ableitung des Force Index selbst.
- Der Force Index ist einer der Top-Indikatoren, der Preis- und Volumendaten zu einem einzigen Wert kombiniert.
- Der Force Index Speed eignet sich gut für Scalping-Einstiege in Richtung des Haupttrends: Verwenden Sie ihn in Kombination mit jedem geeigneten Trendindikator.
- Der Force Index Speed Indikator zeigt an, wie schnell der Force Index seine Richtung ändert – er ist sehr sensitiv.
- Ist der Wert des Force Index Speed Indikators < 0, ist die Geschwindigkeit negativ; ist der Wert des Force Index Speed Indikators > 0, ist die Geschwindigkeit positiv.
- Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PCs.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.