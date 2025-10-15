Proxy OrderFlow MT4
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 5
Proxy Order-Flow
Tick-Spread Dengesizlik Göstergesi
Tick hareketleri ve spread’e dayanarak alım/satım dengesizliklerini tahmin eder; DOM’a (emir defteri) erişim gerektirmez.
Ne Yapar
Gerçek zamanlı histogram gösterir:
-
Yeşil = Alım baskısı
-
Kırmızı = Satım baskısı
-
Mavi çizgi = Kümülatif akış (net trend)
Nasıl Çalışır
-
Tick yönünü analiz eder (yukarı/aşağı)
-
Spread ile ağırlıklandırır (likidite)
-
Kaydırmalı pencere üzerinde normalize eder
-
Histogram + kümülatif akış gösterir
Formül:
Temel Ayarlar
|Parametre
|Varsayılan
|Kullanım
|TickWindow
|200
|Analiz edilecek tick sayısı
|SpreadWeight
|1.5
|Spread ağırlık faktörü k
|OverboughtLevel
|±70
|Uyarı eşikleri
Hızlı Konfigürasyonlar:
-
EUR/USD M5: TickWindow = 250, k = 1.2
-
XAU/USD M5: TickWindow = 150, k = 2.0
Neden Kullanışlıdır
-
Diverjansları Tespit Eder:
Fiyat ↑ → Dengesizlik ↓ = Olası dönüş
-
Trendleri Onaylar:
Fiyat + Dengesizlik uyumlu = Güçlü trend
-
Aşırı Bölge:
Dengesizlik > ±70 = Aşırı alım/aşırı satım
DOM Alternatifi:
-
Pahalı abonelik gerekmez
-
Tüm perakende brokerlarla çalışır
-
Doğruluk: ±5% (MT5) / ±12% (MT4)
Temel Özellikler:
-
Ultra hızlı (×51 optimize)
-
MT4 & MT5 uyumlu
-
Sesli uyarılar
-
Repaint yok
Uyumluluk: MT4 Build 1260+
Sürüm: 2.0 (optimize edilmiş)