Proxy OrderFlow MT4

Proxy Order-Flow
Tick-Spread Dengesizlik Göstergesi
Tick hareketleri ve spread’e dayanarak alım/satım dengesizliklerini tahmin eder; DOM’a (emir defteri) erişim gerektirmez.

Ne Yapar
Gerçek zamanlı histogram gösterir:

  • Yeşil = Alım baskısı

  • Kırmızı = Satım baskısı

  • Mavi çizgi = Kümülatif akış (net trend)

Nasıl Çalışır

  • Tick yönünü analiz eder (yukarı/aşağı)

  • Spread ile ağırlıklandırır (likidite)

  • Kaydırmalı pencere üzerinde normalize eder

  • Histogram + kümülatif akış gösterir

Formül:

imbalance = Σ(yön × spread_factor) / nb_ticks

Temel Ayarlar

Parametre Varsayılan Kullanım
TickWindow 200 Analiz edilecek tick sayısı
SpreadWeight 1.5 Spread ağırlık faktörü k
OverboughtLevel ±70 Uyarı eşikleri

Hızlı Konfigürasyonlar:

  • EUR/USD M5: TickWindow = 250, k = 1.2

  • XAU/USD M5: TickWindow = 150, k = 2.0

Neden Kullanışlıdır

  • Diverjansları Tespit Eder:
    Fiyat ↑ → Dengesizlik ↓ = Olası dönüş

  • Trendleri Onaylar:
    Fiyat + Dengesizlik uyumlu = Güçlü trend

  • Aşırı Bölge:
    Dengesizlik > ±70 = Aşırı alım/aşırı satım

DOM Alternatifi:

  • Pahalı abonelik gerekmez

  • Tüm perakende brokerlarla çalışır

  • Doğruluk: ±5% (MT5) / ±12% (MT4)

Temel Özellikler:

  • Ultra hızlı (×51 optimize)

  • MT4 & MT5 uyumlu

  • Sesli uyarılar

  • Repaint yok

Uyumluluk: MT4 Build 1260+
Sürüm: 2.0 (optimize edilmiş)


Yazarın diğer ürünleri
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Baloncuk Göstergesi — Fiyat Yavaşlaması + Hacim Sıçraması Fiyat aniden yavaşladığında ve aynı anda hacim yükseldiğinde grafikte renkli kareler gösteren basit bir görsel araç. (Doldurma fonksiyonu ve konsantrik baloncuk efekti içerir) Piyasanın hareket etmeye hazırlanacağı önemli anları tespit etmeye yardımcı olur. Göstergenin yaptığı şeyler: Piyasanın hareket etmeden önce “tereddüt ettiği” anları tespit eder Büyük hacim girişlerinin fiyatı çok fazla hareket ettirmediği noktaları gösterir Olası k
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
SimpleCustomBox – MT5 Oturum Kutusu ve Yüksek/Düşük Çizgileri Göstergesi Genel Bakış: SimpleCustomBox, MetaTrader 5 için geliştirilmiş, güçlü ve kullanımı kolay bir indikatördür. Grafiğinizde belirli işlem seanslarını görsel olarak vurgulamanıza olanak tanır. Kendi zaman aralıklarınızı belirleyin, seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini anında görün ve net görsel sınırlar sayesinde daha akıllıca işlem kararları verin. Gün içi işlem yapan traderlar, scalper’lar ve kısa vadeli fiyat hareketler
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Product Description Spike Signal v1.02   - MT5 Indicator What It Does Detects explosive price spikes synthetic indices and generates scalp trading signals with entry/exit points. Key Features Spike Detection : Automatically identifies large Boom (bullish) and Crash (bearish) spikes based on configurable sensitivity Smart Entry Signals : Buy/Sell signals using EMA (8/21) crossovers + RSI (14) filters Exit Management : Take profit, stop loss, and trailing exit logic built-in Visual Alerts : Color
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
The VWAP_PC_MQL5 indicator is a small home-made tool VWAP LIKE , built carefully but without any pretension, designed to display the Volume  directly on your MetaTrader 5 charts. The code calculates the volume in real time. You can adjust a few visual settings such as applied price, line color, width, and style — but the script itself remains intentionally simple. No complicated interface, no unnecessary visuals  It’s a small personal project, built mainly for learning, experimenting, and having
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Range Box Indicator for Trading Sessions This indicator allows traders to visualize and analyze specific time ranges directly on their chart by drawing rectangular boxes for each trading session. Key Features: Customizable session interval: set your own session start and end times. Number of days displayed: choose how many past sessions are visible. Default color and special color for Monday: easily highlight weekly patterns. Adjustable border width: customize the appearance of the rectangles to
FREE
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
AutoPivot - Automatic Pivot Points Indicator MT4 indicator displaying pivot points (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) and previous day levels (PDH/PDL). Main features: Automatic timeframe adaptation based on chart (H4/D1/W1) Zones between PDH/PDL and the nearest support/resistance level 8 pre-configured color themes Full customization of colors, line styles and zone opacity Compact labels with optional price display Configurable automatic updates Levels calculated using standard pivot points method. Zone
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
️ Not: Bu bir iceberg (buzdağı) göstergesi değildir, ancak bu davranışı yaklaşık olarak taklit etmeye çalışır. Başka bir deyişle, büyük fiyat hareketleri olmadan önemli işlem faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgeleri vurgular — iceberg emirlerinin yol açabileceği hareketlere benzer, ancak yalnızca MetaTrader 4’teki mevcut fiyat ve hacim verilerine dayanır. “Iceblock” , MetaTrader 4 için özel bir göstergedir. Fiyatın kendisi çok az hareket etse bile, işlem hacminin son ortalamaya göre olağandışı d
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
The Candle Activity Visualizer turns your chart into a dynamic heatmap, giving you a clear view of buying and selling pressure. In-Depth Market Insight: Active Zone Detection: The algorithm highlights areas where high volume builds up within a narrow price range, revealing key pressure zones. Real-Time Intensity: Colors adjust in real time, shifting smoothly from cool tones to warmer shades as activity increases. Visual Customization: 5 Color Palettes: Choose from five professionally designed th
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into th
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Baloncuk Göstergesi — Fiyat Yavaşlaması + Hacim Sıçraması Fiyat aniden yavaşladığında ve aynı anda hacim yükseldiğinde grafikte renkli kareler gösteren basit bir görsel araç. (Doldurma fonksiyonu ve konsantrik baloncuk efekti içerir) Piyasanın hareket etmeye hazırlanacağı önemli anları tespit etmeye yardımcı olur. Göstergenin yaptığı şeyler: Piyasanın hareket etmeden önce “tereddüt ettiği” anları tespit eder Büyük hacim girişlerinin fiyatı çok fazla hareket ettirmediği noktaları gösterir Olası k
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detect institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions zone. It is an advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns.  Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification : Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Strong Signal – Significant buying/selling pressure Normal
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Display Overview Cyan line = Main AMA Green line = Reactive zone Orange line = Filtering zone Panel = Shows phase, confidence, speed & volatility  Signals BUY Price crosses above AMA Phase = MARKUP Confidence > 60% SELL Price crosses below AMA Phase = MARKDOWN Confidence > 60% IGNORE  Phase = ACCUMULATION Confidence < 40% Volatility > 1.5  Recommended Settings Style Fast Slow Efficiency Sensitivity Scalping 2 20 8 60 Day Trading 2 30 10 50 Swing Trading 3 40 12 40
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Volume Profile Rectangle – Ürün Açıklaması Özet Seçilen bir alan içindeki her fiyat seviyesindeki işlem hacminin yatay analizini gösteren interaktif bir hacim profili göstergesidir . Otomatik olarak taşınabilir bir dikdörtgen oluşturur ve yükseliş (bullish) ve düşüş (bearish) hacim dağılımını renkli çubuklarla gösterir. Neler yapar: Yatay hacmi gösterir : Her fiyat seviyesindeki hacim dağılımını yatay çubuklar şeklinde görselleştirir Yükseliş/Düşüş analizi : Çubukları yeşil (yükseliş hacmi baskı
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
VVMT Indicator
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
VVMT Göstergesi: Piyasadaki Tam Kontrol Paneliniz VVMT , piyasa koşullarını anında ve derinlemesine analiz etmek için tasarlanmış güçlü, hepsi bir arada bir araçtır. Artık birçok karmaşık göstergeyi aynı anda yönetmenize gerek yok — VVMT size piyasanın net ve merkezî bir görünümünü sunar. Bu gösterge, piyasanın dört temel sütununu gerçek zamanlı olarak analiz eder ve bunları sezgisel bir görsel formatta göstererek piyasa dinamiklerini tek bakışta anlamanızı sağlar. VVMT’nin Dört Sütunu Hacim
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
PVWAP Improved MT5 is an enhanced version of my personnal VWAP (Volume Weighted Average Price) for MetaTrader 4. It displays the volume-weighted average price, along with standard deviation bands to identify support and resistance zones.   What’s it for? VWAP shows the average price where most of the volume was traded — a useful reference to see whether the market is generally bullish or bearish. Main uses: Price above VWAP → bullish trend Price below VWAP → bearish trend Bands show overbought/o
Daily Bar Number Indicator
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Daily Bar Number Indicator for MT5 The Daily Bar Number Indicator displays the sequential number of each candle directly on your MetaTrader 5 chart. It helps traders follow intraday bar counts and analyze session patterns easily. Main Features: Shows bar numbers below each candle in real time. Customizable color, font, and size. Option to hide even numbers for a clearer view. Supports custom trading sessions (e.g., 08:00–18:00). Adjustable number of days to display. Lightweight and compatible wi
MultiDimensional Momentum
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
MDM indicator is the IMM (Integrated Market Momentum) line, which oscillates between 0 and 1. Here's how to interpret it: General Interpretation of the IMM Line : The indicator calculates this final value by combining momentum, trend, volume, aggressiveness, and price strength scores . Generally, readings above 0.50 suggest a strong bullish zone, while readings below 0.5 0 suggest a strong bearish zone. The area between 0.45 and 0.55 is often considered neutral or consolidating. Generating Tradi
IR AurumNavigator MT5
Vincent Jose Proenca
Uzman Danışmanlar
Ürün Açıklaması: Otomatik Alım-Satım EA’sı (Expert Advisor) Sistemin işlemlere girişleri, stop loss ’ları, take profit ’leri ve pozisyon ölçeklendirmesini otomatik olarak yönetebilmesi için tüm otomatik pozisyon yönetimi parametrelerini true olarak ayarlayın — ancak “Auto lot size” parametresi kapalı ( false ) kalmalıdır. En iyi performans ve doğru risk yönetimi için, EA’yı H1 grafiğine (veya istenirse daha yüksek bir zaman dilimine) eklemeniz ve tüm ilgili otomatik pozisyon yönetimi parametrele
AMD Detector Facility
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
AMD Detector Facility MT5   Description Leading indicator that helps detect market structure phases — Accumulation, Markup, Distribution, Markdown — in real time. Designed for traders using Wyckoff or Smart Money Concepts methods.  Features Automatic phase detection based on price dynamics and volume Multi-timeframe confirmation for higher accuracy Smart UI overlay with clear labels and tooltips Real-time alerts when a new phase starts Performance tracker (success rate & average move) Optimized
Strutural Trend Lines MT5
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
STRUCTURAL TREND LINES - MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Volume Profil MT5
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Volume Profile Rectangle – Ürün Açıklaması Özet Seçilen bir alan içindeki her fiyat seviyesindeki işlem hacminin yatay analizini gösteren interaktif bir hacim profili göstergesidir . Otomatik olarak taşınabilir bir dikdörtgen oluşturur ve yükseliş (bullish) ve düşüş (bearish) hacim dağılımını renkli çubuklarla gösterir. Neler yapar: Yatay hacmi gösterir : Her fiyat seviyesindeki hacim dağılımını yatay çubuklar şeklinde görselleştirir Yükseliş/Düşüş analizi : Çubukları yeşil (yükseliş hacmi baskı
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Uzman Danışmanlar
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt