Crypto_Forex MT4用インジケーター「Force index Speed」、リペイント機能なし。





- このインジケーターの計算は物理学の方程式に基づいています。Force index Speedは、Force index自体の1次導関数です。

- Force indexは、価格と出来高データを単一の値に統合するトップインジケーターの一つです。

- Force index Speedは、主要トレンドの方向へのスキャルピングエントリーに適しています。適切なトレンドインジケーターと組み合わせて使用​​してください。

- Force index Speedインジケーターは、Force index自体の方向転換速度を示します。非常に敏感です。

- Force index Speedインジケーターの値が0未満の場合、速度はマイナス、Force indexインジケーターの値が0より大きい場合、速度はプラスです。

- このインジケーターには、モバイルとPCの両方でアラートが組み込まれています。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。