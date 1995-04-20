Dynamic Oscillator Pro mq

Dynamic Oscillator Pro: un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4!





- Oscilador de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo.

- El Oscilador Dinámico cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables.

- El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas de sobreventa/sobrecompra.

- Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores de sobrecompra: por encima de la línea roja.

- Es mucho más preciso que los osciladores estándar. Marcos temporales compatibles: M30, H1, H4, D1, W1.

- El indicador cuenta con alertas integradas para móvil y PC.

- Visualización de información de spreads y swaps: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado.

- La visualización también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta. Es posible ubicar la visualización del swap de spread de información en cualquier esquina del gráfico:

0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.