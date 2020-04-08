Dynamic Oscillator Pro mq

Dynamic Oscillator Pro est un indicateur Crypto Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace pour MT4 !





- Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour comprendre son utilisation.

- Dynamic Oscillator dispose de zones de survente/surachat adaptatives.

- Outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis dans les zones de survente/surachat.

- Valeurs de survente : inférieures à la ligne verte ; valeurs de surachat : supérieures à la ligne rouge.

- Il est beaucoup plus précis que les oscillateurs standards. Période de temps : M30, H1, H4, D1, W1.

- Alertes intégrées pour mobile et PC.

- Affichage des informations sur les spreads et les swaps : il affiche les spreads et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'écran affiche également le solde du compte, les capitaux propres et les marges. - L'affichage Info Spread Swap peut être localisé dans n'importe quel coin du graphique :

0 – coin supérieur gauche, 1 – coin supérieur droit, 2 – coin inférieur gauche, 3 – coin inférieur droit.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.