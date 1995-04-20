Dynamic Oscillator Pro mq
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.57
- Обновлено: 8 августа 2025
- Активации: 10
Dynamic Oscillator Pro - это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex - эффективный торговый инструмент для MT4!
- Новое поколение осцилляторов - см. изображения, чтобы узнать, как им пользоваться.
- Dynamic Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности.
- Осциллятор - это вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа из зон перепроданности/перекупленности.
- Значения перепроданности: ниже зеленой линии, значения перекупленности: выше красной линии.
- Он намного точнее стандартных осцилляторов. Подходящие таймфреймы: M30, H1, H4, D1, W1.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
- Он имеет дисплей Info Spread Swap - он показывает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплен.
- Дисплей также показывает баланс счета, средства и маржу.
- Можно разместить Info Spread Swap Display в любом углу графика:
0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.