Dynamic Oscillator Proは、MT4向けの高度なカスタムCrypto_Forexインジケーターです。効率的な取引ツールです！





- 新世代のオシレーター - 使い方は画像をご覧ください。

- Dynamic Oscillatorは、適応型の売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンを備えています。

- オシレーターは、売られ過ぎ/買われ過ぎエリアから正確なエントリーポイントを見つけるための補助ツールです。

- 売られ過ぎ値：グリーンラインより下、買われ過ぎ値：レッドラインより上。

- 標準的なオシレーターよりもはるかに正確です。対応時間足：M30、H1、H4、D1、W1。

- インジケーターにはモバイルとPC向けのアラートが組み込まれています。

- スプレッド/スワップ情報表示機能 - インジケーターが接続されている通貨ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- 画面には、口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。

0 - 左上隅、1 - 右上隅、2 - 左下隅、3 - 右下隅。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。