Dynamic Oscillator Pro mq
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.57
- Aggiornato: 8 agosto 2025
- Attivazioni: 10
Dynamic Oscillator Pro - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato - uno strumento di trading efficiente per MT4!
- Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per vedere come utilizzarlo.
- L'oscillatore dinamico ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive.
- L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle zone di ipervenduto/ipercomprato.
- Valori di ipervenduto: sotto la linea verde, valori di ipercomprato: sopra la linea rossa.
- È molto più preciso degli oscillatori standard. Timeframe adatti: M30, H1, H4, D1, W1.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
- Visualizza informazioni su spread e swap - mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile individuare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:
0 - angolo in alto a sinistra, 1 - angolo in alto a destra, 2 - angolo in basso a sinistra, 3 - angolo in basso a destra.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.