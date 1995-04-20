Dynamic Oscillator Pro mq

Dynamic Oscillator Pro - é um indicador avançado e personalizado de Crypto_Forex - uma ferramenta de negociação eficiente para MT4!





- Nova geração de osciladores - veja as imagens para ver como usá-lo.

- O Dynamic Oscillator possui zonas adaptáveis ​​de sobrevenda/sobrecompra.

- O oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos em áreas de sobrevenda/sobrecompra.

- Valores de sobrevenda: abaixo da linha verde, valores de sobrecompra: acima da linha vermelha.

- É muito mais preciso do que osciladores padrão. Períodos gráficos adequados: M30, H1, H4, D1, W1.

- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.

- Possui visor de informações sobre spread e swap - mostra o spread e os swaps atuais do par de moedas onde está aplicado.

- O visor também mostra o saldo da conta, o patrimônio líquido e as margens.

- É possível localizar o Info Spread Swap Display em qualquer canto do gráfico:

0 - para o canto superior esquerdo, 1 - superior direito, 2 - inferior esquerdo, 3 - inferior direito.





Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.