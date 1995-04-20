Dynamic Oscillator Pro mq
Dynamic Oscillator Pro - é um indicador avançado e personalizado de Crypto_Forex - uma ferramenta de negociação eficiente para MT4!
- Nova geração de osciladores - veja as imagens para ver como usá-lo.
- O Dynamic Oscillator possui zonas adaptáveis de sobrevenda/sobrecompra.
- O oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos em áreas de sobrevenda/sobrecompra.
- Valores de sobrevenda: abaixo da linha verde, valores de sobrecompra: acima da linha vermelha.
- É muito mais preciso do que osciladores padrão. Períodos gráficos adequados: M30, H1, H4, D1, W1.
- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.
- Possui visor de informações sobre spread e swap - mostra o spread e os swaps atuais do par de moedas onde está aplicado.
- O visor também mostra o saldo da conta, o patrimônio líquido e as margens.
- É possível localizar o Info Spread Swap Display em qualquer canto do gráfico:
0 - para o canto superior esquerdo, 1 - superior direito, 2 - inferior esquerdo, 3 - inferior direito.
