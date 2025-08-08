Dynamic Oscillator Pro mq

Dynamic Oscillator Pro – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4!





– Neue Oszillatoren-Generation – siehe Bilder zur Bedienung.

– Der Dynamic Oscillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen.

– Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden.

– Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der roten Linie.

– Deutlich genauer als Standard-Oszillatoren. Geeignete Zeitrahmen: M30, H1, H4, D1, W1.

– Der Indikator verfügt über integrierte Alarme für Mobilgeräte und PCs.

– Info-Spread-Swap-Anzeige – zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gebunden ist.

– Kontostand, Eigenkapital und Margin werden ebenfalls angezeigt.

Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder beliebigen Ecke des Charts platziert werden:

0 – oben links, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.