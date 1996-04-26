Dynamic Oscillator Pro mq
- 지표
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 1.57
- 업데이트됨: 8 8월 2025
- 활성화: 10
Dynamic Oscillator Pro는 MT4를 위한 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표이자 효율적인 거래 도구입니다!
- 차세대 오실레이터 - 사용 방법은 그림을 참조하세요.
- Dynamic Oscillator는 적응형 과매도/과매수 영역을 제공합니다.
- 오실레이터는 과매도/과매수 영역에서 정확한 진입 시점을 찾는 보조 도구입니다.
- 과매도 값: 녹색선 아래, 과매수 값: 빨간색선 위.
- 일반 오실레이터보다 훨씬 정확합니다. 적합한 시간대: M30, H1, H4, D1, W1.
- 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다.
- 정보 스프레드 스왑 디스플레이 - 해당 통화쌍의 현재 스프레드와 스왑을 표시합니다.
- 계좌 잔액, 자본금, 증거금도 표시됩니다.
- Info Spread Swap Display는 차트의 어느 모서리에서나 찾을 수 있습니다.
0 - 좌측 상단, 1 - 우측 상단, 2 - 좌측 하단, 3 - 우측 하단
본 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품 제품입니다.