RSI Flat Detector m

Crypto_Forex 지표 "RSI FLAT 감지기"는 트레이딩에 효율적인 보조 도구입니다! 리페인트 없이도 사용 가능합니다.

MT4용 이 훌륭한 지표로 트레이딩 방식을 업그레이드해 보세요.





- 이 지표는 차트에서 가격이 평평한 영역을 표시합니다. "플랫 민감도" 매개변수가 있어 플랫 감지를 담당합니다.

- "RSI FLAT 감지기"는 가격 움직임 진입 확인 또는 다른 지표와 함께 사용할 수 있습니다.

- 추세 추종 시스템에서 플랫 영역을 감지하고 해당 영역에서의 거래를 피할 수 있습니다.

- 반전 스캘핑(평평한 경계에서 반전 거래)에도 사용할 수 있습니다.

- 표준 RSI 오실레이터 대신 "RSI FLAT 감지기"를 사용할 수 있는 방법은 많습니다.

- RSI 자체는 트레이딩에서 가장 널리 사용되는 오실레이터 중 하나이며, 다이버전스 감지에 매우 유용합니다.

- 매수 과다 구간(70 이상)에서는 매도 거래를, 매도 과다 구간(30 미만)에서는 매수 거래를 하는 것이 좋습니다.





본 상품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.