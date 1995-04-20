RSI Flat Detector m

Der Crypto_Forex-Indikator „RSI FLAT Detector“ ist ein effizientes Hilfsmittel im Trading! Kein Repainting erforderlich.

Ich biete Ihnen an, Ihre Trading-Methoden mit diesem hervorragenden Indikator für MT4 zu verbessern.





- Der Indikator zeigt flache Kursbereiche im Chart an. Er verfügt über den Parameter „Flat Sensitivity“, der für die Erkennung von Flats zuständig ist.

- Der „RSI FLAT Detector“ kann zur Bestätigung von Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden.

- Der Indikator eignet sich für Trendfolgesysteme, um Flatzonen zu erkennen und den Handel dort zu vermeiden.

- Der Indikator eignet sich für Reversal-Scalping, um Umkehrungen von Flat-Boardern zu handeln.

- Der „RSI FLAT Detector“ bietet zahlreiche Möglichkeiten, den Standard-RSI-Oszillator zu ersetzen.

- Der RSI selbst ist einer der beliebtesten Oszillatoren im Trading. Er eignet sich hervorragend zur Divergenzerkennung.

- Er eignet sich hervorragend für Verkaufstransaktionen in stark überkauften Bereichen (über 70) und Kauftransaktionen in stark überverkauften Bereichen (unter 30).





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.