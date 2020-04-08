RSI Flat Detector m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "RSI FLAT Detector" - è un efficace strumento ausiliario per il trading! Nessun ritocco.
Ti offro di aggiornare i tuoi metodi di trading con questo fantastico indicatore per MT4.
- L'indicatore mostra le aree piatte di prezzo sul grafico. Dispone del parametro "Sensibilità piatta", che è responsabile del rilevamento delle zone piatte.
- "RSI FLAT Detector" può essere utilizzato per confermare l'ingresso di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- Puoi usarlo nei sistemi di trend following per individuare le zone piatte ed evitare di operare in quelle zone.
- Puoi usarlo per lo scalping di inversione, per operare sulle inversioni da zone piatte.
- Ci sono molte opportunità per usare "RSI FLAT Detector" al posto del normale oscillatore RSI.
- L'RSI stesso è uno degli oscillatori più popolari per il trading. È molto utile per il rilevamento delle divergenze.
- È ottimo per accettare operazioni di vendita da una forte zona di ipercomprato (sopra 70) e operazioni di acquisto da una forte zona di ipervenduto (sotto 30).
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.