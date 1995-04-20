RSI Flat Detector m

Indicador Crypto_Forex "Detector RSI FLAT": ¡una herramienta auxiliar eficiente para operar! Sin necesidad de repintado.

Le ofrezco mejorar sus métodos de trading con este excelente indicador para MT4.





- El indicador muestra las zonas de precio planas en el gráfico. Cuenta con el parámetro "Sensibilidad plana", responsable de la detección de planos.

- El "Detector RSI FLAT" puede utilizarse para confirmar entradas en la acción del precio o en combinación con otros indicadores.

- Puede utilizarse en sistemas de seguimiento de tendencias para detectar zonas planas y evitar operar en ellas.

- Puede utilizarse para scalping de reversión: para operar reversiones desde límites planos.

- Existen muchas oportunidades para usar el "Detector RSI FLAT" en lugar del oscilador RSI estándar.

- El RSI es uno de los osciladores más populares para operar. Es muy útil para detectar divergencias.

- Es ideal para realizar operaciones de venta desde una zona de sobrecompra fuerte (por encima de 70) y operaciones de compra desde una zona de sobreventa fuerte (por debajo de 30).





Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.