RSI Flat Detector m
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.55
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Detector RSI FLAT": ¡una herramienta auxiliar eficiente para operar! Sin necesidad de repintado.
Le ofrezco mejorar sus métodos de trading con este excelente indicador para MT4.
- El indicador muestra las zonas de precio planas en el gráfico. Cuenta con el parámetro "Sensibilidad plana", responsable de la detección de planos.
- El "Detector RSI FLAT" puede utilizarse para confirmar entradas en la acción del precio o en combinación con otros indicadores.
- Puede utilizarse en sistemas de seguimiento de tendencias para detectar zonas planas y evitar operar en ellas.
- Puede utilizarse para scalping de reversión: para operar reversiones desde límites planos.
- Existen muchas oportunidades para usar el "Detector RSI FLAT" en lugar del oscilador RSI estándar.
- El RSI es uno de los osciladores más populares para operar. Es muy útil para detectar divergencias.
- Es ideal para realizar operaciones de venta desde una zona de sobrecompra fuerte (por encima de 70) y operaciones de compra desde una zona de sobreventa fuerte (por debajo de 30).
