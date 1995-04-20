RSI Flat Detector m

O Indicador Crypto_Forex "Detector de RSI FLAT" é uma ferramenta auxiliar eficiente para negociação! Sem necessidade de repintura.

Eu ofereço a você a oportunidade de atualizar seus métodos de negociação com este ótimo indicador para MT4.





- O indicador mostra áreas de flat de preço no gráfico. Ele possui o parâmetro "Sensibilidade de flat" - responsável pela detecção de flat.

- O "Detector de RSI FLAT" pode ser usado para confirmar entradas de Price Action ou em combinação com outros indicadores.

- Você pode usá-lo para sistemas de acompanhamento de tendências para detectar zonas de flat e evitar negociações nessas áreas.

- Você pode usá-lo para scalping de reversão - para negociar reversões de bordas planas.

- Há muitas oportunidades para usar o "Detector de RSI FLAT" em vez do oscilador RSI padrão.

- O próprio RSI é um dos osciladores mais populares para negociação. É muito útil para detecção de divergências.

- É ótimo para realizar operações de venda em zonas de forte sobrecompra (acima de 70) e operações de compra em zonas de forte sobrevenda (abaixo de 30).





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.