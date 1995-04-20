Crypto_Forexインジケーター「RSI FLAT Detector」は、取引における効率的な補助ツールです！リペイント不要。

このMT4対応の優れたインジケーターで、あなたの取引手法をアップグレードしましょう。





- このインジケーターは、チャート上の価格がフラットな領域を表示します。「Flat sensitive」パラメータは、フラットな領域を検出する際に役立ちます。

- 「RSI FLAT Detector」は、プライスアクションエントリーの確認や、他のインジケーターと組み合わせて使用​​できます。

- トレンドフォローシステムでフラットゾーンを検出し、そこでの取引を回避するために使用できます。

- リバーサルスキャルピング（フラットボーダーからの反転を狙う取引）にも使用できます。

- 標準的なRSIオシレーターの代わりに「RSI FLAT Detector」を使用する機会は数多くあります。

- RSI自体は、取引で最も人気のあるオシレーターの1つです。ダイバージェンスの検出に非常に役立ちます。

- 強い買われ過ぎゾーン（70以上）から売りトレードを行い、強い売られ過ぎゾーン（30以下）から買いトレードを行うのに最適です。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。