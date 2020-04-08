RSI Flat Detector m

L'indicateur Crypto_Forex « Détecteur RSI FLAT » est un outil auxiliaire efficace pour le trading ! Pas de refonte.

Je vous propose d'améliorer vos méthodes de trading avec cet excellent indicateur pour MT4.





- L'indicateur affiche les zones de prix plates sur le graphique. Il dispose d'un paramètre « Sensibilité plate », qui permet de détecter les prix plats.

- Le détecteur RSI FLAT peut être utilisé pour confirmer les entrées d'action de prix ou en combinaison avec d'autres indicateurs.

- Il peut être utilisé pour les systèmes de suivi de tendance afin de détecter les zones plates et d'éviter d'y trader.

- Il peut également être utilisé pour le scalping de retournement, pour trader les retournements à partir de zones plates.

- Il existe de nombreuses possibilités d'utiliser le détecteur RSI FLAT à la place de l'oscillateur RSI standard.

- Le RSI est l'un des oscillateurs les plus populaires en trading. Il est très utile pour détecter les divergences.

- Il est idéal pour les transactions de vente en zone de surachat important (au-dessus de 70) et les transactions d'achat en zone de survente important (en dessous de 30).





