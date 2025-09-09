Yukon Gold EA – Çok Stratejili Uzman Danışman

Yukon Gold EA, iki kanıtlanmış ticaret yaklaşımını birleştiren modern bir çok stratejili Uzman Danışmandır: dönüşler ve kırılmalar. Aylarca süren titiz geliştirme, test ve optimizasyon sonucunda risk sınırlaması ile kâr maksimizasyonu arasında istikrarlı bir denge sağlanmıştır.

EA, kayıpları tutarlı bir şekilde sınırlamak ve kârlı dönemlerde pozisyonları dinamik olarak artırmak için tasarlanmıştır. Böylece risk her zaman kontrol altında tutulur ve kârlı piyasa dönemleri en iyi şekilde değerlendirilir.

Ticaret Mantığı

VWAP tabanlı analiz:

Yukon Gold EA, basit fiyat verilerinden değil, doğrudan emir defteri verilerinden alınan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (VWAP) kullanır. Böylece her karar gerçek likiditeye dayanır, yalnızca mum hareketlerine değil.

Dönüş Stratejisi:

Fiyat VWAP’tan çok uzaklaşırsa, bu aşırı hareketi gösterir.

Piyasa genellikle VWAP’a geri döner.

EA bu hareketi algılar ve dönüşü işler. Kırılma Stratejisi:

Fiyat uzun süre VWAP yakınında konsolide olduktan sonra dinamik bir şekilde kırılırsa,

yeni bir trend oluşur.

EA trend yönünde pozisyon açar ve momentumu kullanır.

Emir Defteri VWAP Mantığının Avantajları

Hassas dönüşler: Gerçek büyük emirler görülebildiği için aşırı hareketler daha doğru tespit edilir.

Güçlü kırılmalar: Likidite katmanlarıyla teyit edildiğinde sinyaller daha güvenilirdir.

Yüksek uyum yeteneği: Dönüş ve kırılma stratejileri birbirini tamamlar, böylece EA farklı piyasa koşullarında kârlı çalışabilir.

Öneriler

Parite: XAUUSD (Altın)

Zaman dilimi: M15

Minimum depozito: $1000

Hesap türü: Çok düşük spreadli ECN, Raw veya Razor

Önerilen brokerler: Roboforex, IC Markets, VT Markets, XM Markets

Kaldıraç: en az 1:100, önerilen 1:500

Hesap modu: Hedge

Sonuç

Yukon Gold EA, en iyi risk-getiri oranını oluşturmak amacıyla yoğun geliştirme çalışmasının sonucudur. Zor piyasa dönemlerinde sermayeyi korur ve trend hareketlerinde potansiyelini açığa çıkarır. Hem deneyimli yatırımcılar hem de net ve düşünülmüş bir strateji arayan yeni başlayanlar için uygundur.



