Yukon Gold EA

Yukon Gold EA – Çok Stratejili Uzman Danışman
Yukon Gold EA, iki kanıtlanmış ticaret yaklaşımını birleştiren modern bir çok stratejili Uzman Danışmandır: dönüşler ve kırılmalar. Aylarca süren titiz geliştirme, test ve optimizasyon sonucunda risk sınırlaması ile kâr maksimizasyonu arasında istikrarlı bir denge sağlanmıştır.

EA, kayıpları tutarlı bir şekilde sınırlamak ve kârlı dönemlerde pozisyonları dinamik olarak artırmak için tasarlanmıştır. Böylece risk her zaman kontrol altında tutulur ve kârlı piyasa dönemleri en iyi şekilde değerlendirilir.

İşte Yukon Gold EA Kanalı: Buraya tıklayın

Ticaret Mantığı
VWAP tabanlı analiz:
Yukon Gold EA, basit fiyat verilerinden değil, doğrudan emir defteri verilerinden alınan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (VWAP) kullanır. Böylece her karar gerçek likiditeye dayanır, yalnızca mum hareketlerine değil.

  1. Dönüş Stratejisi:
    Fiyat VWAP’tan çok uzaklaşırsa, bu aşırı hareketi gösterir.
    Piyasa genellikle VWAP’a geri döner.
    EA bu hareketi algılar ve dönüşü işler.

  2. Kırılma Stratejisi:
    Fiyat uzun süre VWAP yakınında konsolide olduktan sonra dinamik bir şekilde kırılırsa,
    yeni bir trend oluşur.
    EA trend yönünde pozisyon açar ve momentumu kullanır.

Emir Defteri VWAP Mantığının Avantajları

  • Hassas dönüşler: Gerçek büyük emirler görülebildiği için aşırı hareketler daha doğru tespit edilir.

  • Güçlü kırılmalar: Likidite katmanlarıyla teyit edildiğinde sinyaller daha güvenilirdir.

  • Yüksek uyum yeteneği: Dönüş ve kırılma stratejileri birbirini tamamlar, böylece EA farklı piyasa koşullarında kârlı çalışabilir.

Öneriler

  • Parite: XAUUSD (Altın)

  • Zaman dilimi: M15

  • Minimum depozito: $1000

  • Hesap türü: Çok düşük spreadli ECN, Raw veya Razor

  • Önerilen brokerler: Roboforex, IC Markets, VT Markets, XM Markets

  • Kaldıraç: en az 1:100, önerilen 1:500

  • Hesap modu: Hedge

Sonuç
Yukon Gold EA, en iyi risk-getiri oranını oluşturmak amacıyla yoğun geliştirme çalışmasının sonucudur. Zor piyasa dönemlerinde sermayeyi korur ve trend hareketlerinde potansiyelini açığa çıkarır. Hem deneyimli yatırımcılar hem de net ve düşünülmüş bir strateji arayan yeni başlayanlar için uygundur.


İncelemeye yanıt