Stacking King EA MT5

Stacking King EA – Hassas Güç, Düğme Kullanımı Kolay





Açıklama:

Stacking King EA, tek bir tıklamayla anında birden fazla işlem açmanıza veya belirli bir süre boyunca her dakika otomatik olarak işlemlerinizi birleştirmenize olanak tanıyan güçlü bir işlem aracıdır — doğrudan aktif MT5 terminalinizde.

İster scalper, ister trend takipçisi olun, ister breakout'ları bir araya getirin, bu EA size minimum çabayla tam kontrol sağlar. Gerçek piyasalardaki gerçek yatırımcılar için tasarlandı. Sadece bir geriye dönük test aracı değil, gerçek zamanlı bir araçtır. Stres veya gecikme olmadan işlem birleştirme üzerinde tam kontrol isteyen ciddi yatırımcılar için tasarlanmıştır.





⚠️ Lütfen Dikkat: Bu EA yalnızca terminal tabanlıdır — strateji test modunda ÇALIŞMAZ. Gerçek zamanlı işlem için tasarlanmıştır, simüle edilmiş testler için değil.





Neden Bu Önemli?

Birçok EA geriye dönük test modunda test edilebilir — ancak geriye dönük testler genellikle gerçek piyasa dinamiklerini yansıtmaz. Stacking King EA farklıdır. Gerçek, canlı alım satım için tasarlanmıştır, böylece hesabınızda simülasyonları değil, gerçek sonuçları görebilirsiniz.





Yani "Test cihazında neden çalışmıyor?" diye merak ediyorsanız, bu amaçlanmamıştır.





Bu EA, canlı veya demo terminallerinde işlem yapmaya hazır yatırımcılar içindir.





Temel Özellikler

1. İki Mod:

a) Manuel Mod: Tıklayın ve anında birden fazla işlem başlatın.

b) Zamanlı Mod: Her dakika otomatik olarak işlem başlatır, en fazla 10 dakika (Ayarlanabilir).

2. Akıllı Kar Alma Mantığı: Pip ayarınıza göre anında uygulanır.

3. Canlı Kontrol Paneli: Lot Büyüklüğünü, TP'yi, SL'yi ve Pip Değerini doğrudan grafikten ayarlayın.

4. Renk Kodlu Oklar: Mavi = Al, Kırmızı = Sat — stratejinizi görsel olarak görün.

5. Acil Durum Tüm İşlemleri Kapatma Düğmesi: Tek tıklamayla tüm işlemler kapatılır.





Bu EA'yı Satın Almak Neden Doğru Bir Hareket:

1. Gerçek Zamanlı İşlem – Testçi İçin Değil, Terminal İçin Tasarlandı

2. Daha Hızlı Girişler = Daha İyi Kontrol = Daha Fazla Kazanç

3. Duygu Yok – Sadece Saf, Mekanik Hassasiyet

4. Güveni Artırır: Okunması kolay etiketler ve renk kodlu geri bildirimlerle her zaman nerede durduğunuzu bilirsiniz.

5. Hızlı Piyasalar İçin Mükemmel: Gecikme yok. Scalping haberleri, momentum patlamaları sırasında stacking veya grid tarzı işlem için idealdir.





Stacking King EA'ya yatırım yapmak, asla ritmi kaçırmayan disiplinli, hızlı ve yorulmak bilmeyen bir asistan kiralamak gibidir. Hızlı işlemin stresini ortadan kaldırır, duygusal işlem hatalarını azaltır ve parmaklarınızın ucunda tam kontrol sağlar.





Avantajınızı katlamak ve riski bir profesyonel gibi yönetmek konusunda ciddiyseniz, bu EA tam size göre.





Güvenle Satın Alın

Bu EA, gerçek piyasada sonuç almak isteyen yatırımcılar için hazır.





Hesabınızı büyütmek ve istifleme stratejinizi kontrol altına almak konusunda ciddiyseniz, Stacking King EA güvenilir aracınızdır.





Test cihazında zaman kaybetmeyin. MT5 terminalinize takın ve bir profesyonel gibi istiflemeye başlayın.





Amaçlı bir şekilde işlem yapın.