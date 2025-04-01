Sira EA
- Uzman Danışmanlar
- Aristeidis Gitas
- Sürüm: 1.43
- Güncellendi: 28 Nisan 2025
- Etkinleştirmeler: 15
Sira EA, MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir Expert Advisor'dır ve teknik göstergelere dayalı olarak belirli koşullar sağlandığında Buy Stop veya Sell Stop emirleri verir.
Giriş Koşulları
Şu kriterlere dayanır:
-
RSI değeri
-
50 periyotluk basit hareketli ortalama (SMA)
-
Mum hacmi
-
Fiyat seviyesi
Özellikler
-
Yüzde veya sabit değerli kâr hedefi ayarlanabilir
-
Varsayılan olarak Stop Loss devre dışıdır, kullanıcı isteğiyle aktif edilebilir
-
Piyasa tersine dönerse, lot büyüklüğü artırılarak ikinci bir pozisyon alınabilir (martingale değildir)
-
Hedefe ulaşıldığında tüm pozisyonlar kapanır
-
Bakiye bazlı otomatik lot hesaplama
-
Kullanıcı tanımlı işlem saatleri
-
Cuma günü işlemleri devre dışı bırakma seçeneği
Tavsiyeler
-
Çoklu döviz çifti ile uyumlu
-
Önerilen çift: EURJPY, zaman dilimi: M30
-
Minimum önerilen bakiye: 300 $
Uyumluluk
-
EX5 derlenmiş formatta sunulur
-
DLL veya dış kütüphane kullanılmaz
-
MetaTrader 5 destekleyen düşük spread’li brokerlarla uyumludur
Destek
-
Varsayılan ayar dosyası “Yorumlar” sekmesindedir
-
Diğer döviz çiftleri için ayarlar satın alma sonrası MQL5 mesajı ile istenebilir
-
Destek yalnızca yorumlar veya MQL5 mesaj sistemi üzerinden verilir
Sık Sorulan Sorular
Birden fazla sembolde çalışır mı?
Evet, her grafik için farklı Magic Number kullanınız.
Ayar dosyaları var mı?
Evet, varsayılan ayar dosyası dahil olup, diğerleri talep edilebilir.
