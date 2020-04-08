Weighted Rsi Cci Stoch oscillator ms
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Ağırlıklı Rsi Cci Stoch Osilatörü", Yeniden Boyama Yok.
- Bu benzersiz gösterge 3'ü 1 arada birleştiriyor: Hesaplama için RSI, CCI ve Stokastik!
- Bu yazılımla hassas momentum ticareti fırsatları - resimlerdeki örneklere bakın.
- Gösterge 3 çizgiden oluşur:
- Ağırlıklı Rsi Cci Stoch Osilatörünün kendisi (Mavi renk);
- Osilatörün hızlı MA'sı (Sarı renk);
- Osilatörün yavaş MA'sı (Kırmızı renk);
- 50'nin üzerindeki bölge - aşırı alım bölgesi (Orada SATIN ALMAYIN).
- -50'nin altındaki bölge - aşırı satım bölgesi (Orada SATMAYIN).
- Osilatör (Mavi çizgi) - giriş ticaret sinyalleri üretir.
NASIL KULLANILIR (UZUN için örnek, resimlere bakın):
1) Mevcut mum yeni kapandı. 2) Hızlı MA (sarı) Yavaş MA'nın (kırmızı) üzerinde ve osilatör mavi çizgisi her ikisinin de üzerinde.
3) Osilatör mavi çizgisi değeri 50 seviyesinin altında (aşırı alım bölgesinde değil).
4) Mavi çizgi yeni Rebound Upward Hook'u oluşturdu: kanca, mavi çizginin sarı çizgiye yakın gittiği ve ardından yukarı sıçrayarak görünür açı oluşturduğu anlamına gelir.
5) 1-4 adımları tamamlandıysa - UZUN işlem açın.
6) Osilatör çizgisi aşırı alım bölgesinde olduğunda uzun işlemi kârla kapatın.
7) KISA işlemler için tam tersi.
