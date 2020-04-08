Weighted Rsi Cci Stoch oscillator ms
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Oscillatore stocastico Rsi Cci ponderato" per MT4, nessuna rielaborazione.
- Questo indicatore unico combina 3 in 1: RSI, CCI e Stocastico per il calcolo!
- Opportunità di trading di momentum precise con questo software - vedere gli esempi nelle immagini.
- L'indicatore è composto da 3 linee:
- Oscillatore Stocastico Rsi Cci ponderato stesso (colore blu);
- MA veloce dell'oscillatore (colore giallo);
- MA lenta dell'oscillatore (colore rosso);
- Zona sopra 50 - zona di ipercomprato (non ACQUISTARE lì).
- Zona sotto -50 - zona di ipervenduto (non VENDERE lì).
- Oscillatore (linea blu) - genera segnali di trading di ingresso.
COME USARE (esempio per LONG, vedere le immagini):
1) La candela corrente è appena chiusa.
2) MA veloce (giallo) è sopra MA lenta (rosso) e la linea blu dell'oscillatore è sopra entrambe. 3) Il valore della linea blu dell'oscillatore è al di sotto del livello 50 (non in zona di ipercomprato).
4) La linea blu ha appena formato un gancio di rimbalzo verso l'alto: il gancio significa che la linea blu è andata vicina a quella gialla e poi è rimbalzata formando un angolo visibile.
5) Se i passaggi da 1 a 4 sono stati completati, aprire una posizione LONG.
6) Chiudere una posizione long in profitto una volta che la linea dell'oscillatore è in zona di ipercomprato.
7) Viceversa per le posizioni SHORT.
