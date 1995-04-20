Weighted Rsi Cci Stoch oscillator ms
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.55
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Oscilador Rsi Cci Stoch ponderado" para MT4, sem repintura.
- Este indicador único combina 3 em 1: RSI, CCI e Estocástico para cálculo!
- Oportunidades de negociação dinâmicas precisas com este software - ver exemplos nas fotos.
- O indicador é constituído por 3 linhas:
- Oscilador ponderado Rsi Cci Stoch propriamente dito (cor azul);
- MA rápida do oscilador (cor Amarela);
- MA lenta do oscilador (cor vermelha);
- Zona acima de 50 - zona de sobrecompra (Não COMPRE lá).
- Zona abaixo de -50 - zona de sobrevenda (Não VENDA lá).
- Oscilador (linha Azul) - gera sinais de negociação de entrada.
MODO DE UTILIZAÇÃO (Exemplo por LONG, ver fotos):
1) A vela atual acabou de ser fechada.
2) Fast MA (amarelo) está acima de Slow MA (vermelho) e a linha azul do oscilador está acima de ambos.
3) O valor da linha azul do oscilador está abaixo do nível 50 (e não na zona de sobrecompra).
4) A linha azul acabou de formar o Gancho Rebote para Cima: o gancho significa que a linha azul se aproximou da amarela e depois saltou para cima formando um ângulo visível.
5) Se os passos 1 a 4 forem concluídos - abra a negociação LONG.
6) Feche a operação longa com lucro quando a linha do oscilador estiver na zona de sobrecompra.
7) Vice-versa para as negociações CURTAS.
