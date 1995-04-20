Weighted Rsi Cci Stoch oscillator ms

Crypto_Forex-Indikator „Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator“ für MT4, kein Repaint.





- Dieser einzigartige Indikator kombiniert 3 in 1: RSI, CCI und Stochastic zur Berechnung!

- Präzise Momentum-Trading-Möglichkeiten mit dieser Software – siehe Beispiele auf Bildern.

- Der Indikator besteht aus 3 Linien:

- Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator selbst (blaue Farbe);

- Fast MA des Oszillators (gelbe Farbe);

- Slow MA des Oszillators (rote Farbe);

- Zone über 50 – überkaufte Zone (dort nicht KAUFEN).

- Zone unter -50 – überverkaufte Zone (dort nicht VERKAUFEN).

- Oszillator (blaue Linie) – generiert Einstiegshandelssignale.





VERWENDUNG (Beispiel für LONG, siehe Bilder):

1) Die aktuelle Kerze ist gerade geschlossen.

2) Fast MA (gelb) liegt über Slow MA (rot) und die blaue Linie des Oszillators liegt über beiden.

3) Der Wert der blauen Oszillatorlinie liegt unter 50 (nicht im überkauften Bereich).

4) Die blaue Linie hat gerade einen Aufwärtshaken gebildet: Haken bedeutet, dass die blaue Linie sich der gelben Linie genähert hat und dann nach oben gesprungen ist und dabei einen sichtbaren Winkel gebildet hat.

5) Wenn die Schritte 1-4 abgeschlossen sind, eröffnen Sie einen LONG-Trade.

6) Schließen Sie einen Long-Trade mit Gewinn, sobald die Oszillatorlinie im überkauften Bereich ist.

7) Umgekehrt gilt das Gleiche für SHORT-Trades.



