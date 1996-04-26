Weighted Rsi Cci Stoch oscillator ms

MT4용 Crypto_Forex 지표 "가중 Rsi Cci Stoch 오실레이터", 리페인트 없음.





- 이 독특한 지표는 3가지를 하나로 결합합니다: RSI, CCI, 스토캐스틱을 계산에 사용합니다!

- 이 소프트웨어로 정확한 모멘텀 거래 기회 - 그림에서 예를 참조하세요.

- 지표는 3개의 선으로 구성됩니다:

- 가중 RSI CCI 스토크 오실레이터 자체(파란색);

- 오실레이터의 빠른 MA(노란색);

- 오실레이터의 느린 MA(빨간색);

- 50 위의 구역 - 매수 과다 구역(거기서 매수하지 마세요).

- -50 아래의 구역 - 매도 과다 구역(거기서 매도하지 마세요).

- 오실레이터(파란색 선) - 진입 거래 신호를 생성합니다.





사용 방법(LONG의 예, 그림 참조):

1) 현재 캔들이 방금 마감되었습니다.

2) 빠른 MA(노란색)가 느린 MA(빨간색) 위에 있고 오실레이터의 파란색 선이 둘 다 위에 있습니다.

3) 오실레이터 블루 라인 값이 50레벨 미만(매수 과열 구역 아님)입니다.

4) 블루 라인이 방금 반등 상승 후크를 형성했습니다. 후크는 블루 라인이 노란색 라인에 가까이 갔다가 튀어올라 가시 각도를 형성한다는 것을 의미합니다.

5) 1-4단계가 완료되면 롱 거래를 시작합니다.

6) 오실레이터 라인이 매수 과열 구역에 있으면 롱 거래를 이익으로 마감합니다.

7) 숏 거래의 경우 그 반대입니다.



