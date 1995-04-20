Weighted Rsi Cci Stoch oscillator ms
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.55
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex «Взвешенный RSI Cci Stoch Oscillator» для MT4, без перерисовки.
- Этот уникальный индикатор объединяет 3 в 1: RSI, CCI и Stochastic для расчета!
- Точные возможности импульсной торговли с этим программным обеспечением - см. примеры на картинках.
- Индикатор состоит из 3 линий:
- Сам Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator (синий цвет);
- Быстрая скользящая средняя осциллятора (желтый цвет);
- Медленная скользящая средняя осциллятора (красный цвет);
- Зона выше 50 - зона перекупленности (НЕ ПОКУПАТЬ там).
- Зона ниже -50 - зона перепроданности (НЕ ПРОДАВАТЬ там).
- Осциллятор (синяя линия) - генерирует сигналы на вход в сделку.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ (пример для LONG, см. рисунки):
1) Текущая свеча только что закрылась.
2) Быстрая скользящая средняя (желтая) выше медленной скользящей средней (красной), а синяя линия осциллятора выше обеих.
3) Значение синей линии осциллятора ниже уровня 50 (не в зоне перекупленности).
4) Синяя линия только что сформировала отскок вверх крюка: крюк означает, что синяя линия подошла близко к желтой, а затем отскочила вверх, образовав видимый угол.
5) Если шаги 1-4 выполнены - открывайте ДЛИННУЮ сделку.
6) Закрывайте длинную сделку с прибылью, как только линия осциллятора окажется в зоне перекупленности.
7) Наоборот для КОРОТКИХ сделок.
