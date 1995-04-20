Weighted Rsi Cci Stoch oscillator ms

Индикатор Crypto_Forex «Взвешенный RSI Cci Stoch Oscillator» для MT4, без перерисовки.





- Этот уникальный индикатор объединяет 3 в 1: RSI, CCI и Stochastic для расчета!

- Точные возможности импульсной торговли с этим программным обеспечением - см. примеры на картинках.

- Индикатор состоит из 3 линий:

- Сам Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator (синий цвет);

- Быстрая скользящая средняя осциллятора (желтый цвет);

- Медленная скользящая средняя осциллятора (красный цвет);

- Зона выше 50 - зона перекупленности (НЕ ПОКУПАТЬ там).

- Зона ниже -50 - зона перепроданности (НЕ ПРОДАВАТЬ там).

- Осциллятор (синяя линия) - генерирует сигналы на вход в сделку.





КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ (пример для LONG, см. рисунки):

1) Текущая свеча только что закрылась.

2) Быстрая скользящая средняя (желтая) выше медленной скользящей средней (красной), а синяя линия осциллятора выше обеих.

3) Значение синей линии осциллятора ниже уровня 50 (не в зоне перекупленности).

4) Синяя линия только что сформировала отскок вверх крюка: крюк означает, что синяя линия подошла близко к желтой, а затем отскочила вверх, образовав видимый угол.

5) Если шаги 1-4 выполнены - открывайте ДЛИННУЮ сделку.

6) Закрывайте длинную сделку с прибылью, как только линия осциллятора окажется в зоне перекупленности.

7) Наоборот для КОРОТКИХ сделок.



