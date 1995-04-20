Weighted Rsi Cci Stoch oscillator ms

Crypto_Forex 指标“加权 Rsi Cci Stoch 振荡器”适用于 MT4，无需重绘。

- 此独特指标结合了 3 项功能：RSI、CCI 和随机指标，用于计算！
- 使用此软件可获得精确的动量交易机会 - 参见图片中的示例。
- 指标由 3 条线组成：
- 加权 Rsi Cci Stoch 振荡器本身（蓝色）；
- 振荡器的快速 MA（黄色）；
- 振荡器的慢速 MA（红色）；
- 50 以上的区域 - 超买区域（不要在此买入）。
- -50 以下的区域 - 超卖区域（不要在此卖出）。
- 振荡器（蓝线）- 生成入场交易信号。

如何使用（LONG 示例，参见图片）：
1) 当前蜡烛刚刚关闭。
2) 快速 MA（黄色）位于慢速 MA（红色）上方，振荡器蓝线位于两者上方。
3) 振荡器蓝线值低于 50 水平（不在超买区域）。
4) 蓝线刚刚形成向上反弹钩：钩表示蓝线接近黄线，然后向上反弹形成可见角度。
5) 如果步骤 1-4 已完成 - 开启多头交易。
6) 一旦振荡器线处于超买区域，关闭获利多头交易。
7) 空头交易反之亦然。

点击这里查看高质量的交易机器人和指标！
这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
指标
趋势振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ - 使用高级新计算方法 - 参数“计算价格”有 20 个选项。 - 有史以来最平滑的振荡器。 - 绿色表示上升趋势，红色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 5，超买值：超过 95。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 - 具有 PC 和移动警报。 ....................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
指标
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
指标
斐波那契折返和扩展画线工具 适用于MT4平台的斐波那契折返和扩展画线工具，适合于使用黄金分割交易的交易者 优点：没有多余的线，没有过长的线，易于观察发现交易的机会 试用版： https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 主要功能： 1.可以直接画出多组斐波那契折返，可以看出重要折返点之间的关系； 2.可以画出斐波那契扩展，比率有三种0.618，1，1.618 3.画出的斐波那契折返和扩展均可左右移动，有数值显示，方便观察 4.可通过数字键切换周期 使用指南和功能键： 1．按 [ 或R画折返，按需要画折返，最多云持8组折返； 2．按 ] 或E画扩展； 3．按 \ 删除当前周期下的所有扩展和折返，其余周期的不受影响 4．如何左右移动折返和扩展 (1)点击第一组折返的F5字符，可以左右移动折返； (2)点击COP的字符 ，可以左右移动扩展； 5. (1)点击第一组折返的F5字符，按del 可以删除这组折返； (2)点击COP的字符， 按del 可以删除这组扩展； 6．修改折返和扩展（随着市场的运行，焦点或者反弹点需要修改)
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
指标
【ZhiBiCCI】指标适合所有的周期使用，也适合所有的市场品种。 【ZhiBiCCI】绿色实线是逆转看涨背离。绿色虚线是经典的看涨背离。 【ZhiBiCCI】向红色实线是反向看跌背离。红色虚线是古典看跌背离。 【ZhiBiCCI】可以在参数里面设置（Alert、Send mail、Send notification），设置为（true）就可以发送即时信号到警报窗口、电子邮件、即时消息。 参数设置说明： 【displayAlert】：这是警报开关，设置成true，如果出现箭头就会自动警报提示；设置成false，则不会警报提示。 【sendmail_NO_OFF】：这是发送邮件的开关，设置成true，如果出现箭头就会发送邮件到你在MT4设置好的邮箱里面；设置成false，则不会发邮件。 【sendnotification_NO_OFF】：这是发送即时消息的开关，设置成true，如果出现箭头就会发送消息到你的移动设备；设置成false，则不会发消息。 更多好用的指标网址： https://www.mql5.com/en/users/zhengqiuyang/seller
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
指标
“动态剥头皮震荡指标”是一款高级自定义加密货币外汇指标，适用于 MT4 平台，高效交易！ - 新一代震荡指标 - 参见图片了解如何使用。 - 动态剥头皮震荡指标具有自适应超卖/超买区域。 - 震荡指标是一款辅助工具，可从动态超卖/超买区域找到准确的入场点。 - 超卖值：低于绿线，超买值：高于橙线。 - 该指标也非常适合与价格行为模式结合使用。 - 它比标准震荡指标更精准。适用时间范围：30 分钟、1 小时、4 小时、1 天、1 周。 - 提供 PC 和移动端警报。 ................................................................................................................. 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 本产品为原创，仅在 MQL5 网站上提供。
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
指标
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
指标
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
指标
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
VR Cub
Vladimir Pastushak
指标
VR Cub 这是获得高质量切入点的指标。该指标的开发是为了促进数学计算并简化对仓位入场点的搜索。多年来，该指标所针对的交易策略已被证明其有效性。交易策略的简单性是其巨大的优势，即使是新手交易者也能成功进行交易。 VR Cub 计算开仓点以及获利和止损目标水平，这显着提高了效率和易用性。查看使用以下策略进行交易的屏幕截图，了解简单的交易规则。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 5] 计算入场点的规则 开仓 要计算入场点，您需要将 VR Cub 工具从最后一个高点拉伸到最后一个低点。 如果第一个点在时间上早于第二个点，交易者等待柱线收于中线上方。 如果第一个点在时间上晚于第二个点，交易者等待柱线收于中线下方。 根据上述条件，严格在 柱线收盘 后建仓。 换句话说，如果我们在小时图上进行交易，那么从最高点到最低点的时间距离必须超过24小时，最高点和最低点之间的点数必须大于或等于平均价格变动每天。 维持和改变市场地位 可以有多个未平仓头寸；每个头寸都可以单独修改。 VR Cub
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
指标
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
指标
SimSim Arrow Momentum 是一個標準的「動量」指標，但採用箭頭版本。 MetaTrader 5 版本 指標參數與標準參數類似，另外也增加了一個參數 Delta。 Delta = 0 - 100 相對於 100 值的偏差。改變 100 指標的水平，可以加法或減量。 當價格穿過水平線 = 100 +- Delta 時，指標會產生訊號。 啟用「控制交易」進行操作，將自動開啟基於指標訊號的交易。 您可以將指標用作其預期用途，作為可靠的訊號設備。 然而，它的次要目的是作為“ CONTROL DEAL ”實用程式的信號提供者。 指標與該實用程式之間的共生關係不僅使您能夠看到訊號，而且還能根據它進行交易。 如果您想有效地使用這些訊號，請下載免費實用程式： SimSim Control Deal 。 「SimSim ARROW」系列指標的訊號以其明顯性和清晰度吸引了交易者，這使得它們比顧問更具吸引力。當箭頭出現時，指標的視覺清晰度就會顯現出來這是開啟交易的時刻！相反，當使用顧問時，事件通常以隱藏的方式展開，交易者並不總是清楚為什麼啟動特定操作，因為許多內容仍然隱藏在演算
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
指标
Alpha Trend sign Alpha Trend sign 是我么长期以来非常受欢迎的交易工具，它可以验证我们的交易系统，并且明确的提示交易信号，并且信号不会漂移。 主要功能： •  根据市场显示活跃区域，根据指标可以很直观的判断当前行情是属于趋势行情，还是震荡行情。    并根据指标的指示箭头切入市场，绿色箭头提示买入，红色箭头提示卖出。 •  建议使用5分钟以上的时间周期进行交易，避免因为小周期波动出现频繁的交易信号。 •  您也可以开启信号提示，以免错过最佳的交易时机。 •  本指标不但可以很好的预测趋势行情，也可以在宽幅震荡行情中获利。 •  本指标本着大道至简的原则，适合不同阶段的交易者使用。 注意事项： •  Alpha Trend sign 有明确的进出场信号，不建议逆势操作，以免造成损失。 •  Alpha Trend sign 是特别成熟的指标，我们团队人手一个，使用它可以实现稳定盈利。     
Signal From Level
Yaroslav Varankin
指标
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Trend Duration Forecast MT4
Cao Minh Quang
指标
The   Trend Duration Forecast MT4   indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Uti
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
指标
MT5版本  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator   是一個完整的交易系統，包含   Bill Williams   的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels   交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag   表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什
MTF Stochastic
Sergey Deev
指标
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
指标
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
指标
Gvs Undefeated Trend   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you ca
The coated chart
Jin Wang
指标
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
指标
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex MT4 指标“ RSI SPEED ”——卓越的预测工具，无需重绘。 - 该指标基于物理方程计算。RSI SPEED 是 RSI 本身的一阶导数。 - RSI SPEED 非常适合顺着主趋势方向进行剥头皮交易。 - 建议结合合适的趋势指标使用，例如 HTF MA（如图所示）。 - RSI SPEED 指标显示 RSI 本身方向变化的速度——它非常敏感。 - 建议将 RSI SPEED 指标用于动量交易策略：如果 RSI SPEED 指标的值小于 0：价格动量下降；如果 RSI SPEED 指标的值大于 0：价格动量上升。 - 指标内置移动端和 PC 端警报。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
指标
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
指标
我们为您提供一个指标"蜡烛收盘台"，它将成为您在贸易领域不可或缺的助手。 这就是为什么知道蜡烛何时关闭会有所帮助的原因： 如果你喜欢使用蜡烛花纹进行交易，你就会知道蜡烛何时关闭。 此指标将允许您检查是否形成了已知模式以及是否存在交易的可能性。 该指标将帮助您做好市场开放和市场关闭的准备。 可以设置一个计时器来创建计划新闻的预览，这样就可以检查市场对此的反应。 您可以设置指示灯,以便在蜡烛关闭前几秒钟发送警报/警告。 通知/警报/警报可以发送到： 屏幕警报 电子邮件 移动应用 MT4烛台计时器指示器为什么有用 那么烛台计时器什么时候有用呢?如果你长期交易，你可能不需要蜡烛计时器指示器，因为你的参赛不会受到一分钟或一小时的太大影响。但是，如果你在短时间内是黄牛或交易员，那么你知道时机非常重要。 外汇市场24小时开放，只在周末关门，有些策略可能会受到您入仓时出现错误时机的严重影响。 MT4蜡烛计时器指示器可以显示当前蜡烛中的剩余时间,以便为下一次蜡烛打开做好准备。 可以从这一指标中受益的一些情况例子有： 预定消息传出 地理市场开闭 预定发生的事件,通常是金融、经济或政治事件
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“带动态超卖/超买区域的强力指数”适用于 MT4，无需重绘。 - 强力指数是将价格和成交量数据合并为一个值的顶级指标之一。 - 从动态超买区域进行卖出交易，从动态超卖区域进行买入交易，效果非常好。 - 该指标非常适合将动量交易纳入趋势方向。 - 动态超买区域 - 高于黄线。 - 动态超卖区域 - 低于蓝线。 - 强力指数本身是强大的振荡器 - 可测量用于移动价格的能量。 - 带有 PC 和移动警报。 ................................................................................................................. // 出色的交易机器人和指标可在此处获得： https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
指标
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
指标
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Dynamic Trading Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
指标
“动态交易震荡指标”是一款高级自定义加密货币外汇指标，适用于 MT4 平台，效率极高！ - 新一代震荡指标 - 参见图片了解如何使用。 - 动态交易震荡指标具有自适应超卖/超买区域。 - 震荡指标是一款辅助工具，可帮助您从动态超卖/超买区域找到准确的入场点。 - 超卖值：低于蓝线，超买值：高于红线。 - 该指标也非常适合与价格行为模式结合使用。 - 它比标准震荡指标更精准。适用时间范围：30 分钟、1 小时、4 小时、1 天、1 周。 - 提供 PC 和移动端提醒。 ................................................................................................................. 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 本产品为原创产品，仅在 MQL5 网站上提供。
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示、奖金和 GANN MADE EASY EA 助手！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
指标
Apollo SR Master 是一款支撑/阻力指标，其特殊功能使利用支撑/阻力区域进行交易更加便捷可靠。该指标通过检测局部价格顶部和底部，实时计算支撑/阻力区域，没有任何时间延迟。为了确认新形成的支撑/阻力区域，该指标会显示特殊信号，表明该支撑/阻力区域可以作为实际的卖出或买入信号。在这种情况下，支撑/阻力区域的强度会增强，因此从该区域进行交易的成功率也会更高。这正是该指标的核心理念。 SR区域也使止损和止盈的操作更加便捷。根据信号方向，可以将SR区域上方或下方的空间用作止损位。此外，相对的SR区域也可以用作潜在的止盈区域。 我还免费向所有 Apollo SR Master 指标的用户提供我的“Apollo 价格行为系统”指标。这两个指标结合使用将帮助您找到更好的入场点。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧以及我的“阿波罗价格行为系统”指标作为赠品！
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
指标
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
指标
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
指标
M1 Arrow - 基于市场的两个基本原则的盘中策略。 该算法基于使用附加过滤器对交易量和价格波动的分析。该指标的智能算法仅在两个市场因素合二为一时才会发出信号。该指标使用较高时间框架的数据计算 M1 图表上某个范围的波浪。为了确认波浪，该指标使用了成交量分析。 从理论上讲，该指标可以与其他时间框架一起使用，但您需要考虑到该指标最初是为在 M1 上交易而开发的这一事实。 该指标是一个现成的交易系统。交易者所需要的只是跟随信号。此外，该指标可以成为您自己的交易系统的基础。交易仅在分钟图表上进行。 尽管指标使用 MTF 原理，但指标算法尽可能稳定。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享我的交易设置和建议！祝您交易成功！感谢您的关注！
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
指标
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
指标
现在优惠 33%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
指标
PRO Renko Arrow Based System for trading renko charts.  准确的信号交易任何外汇工具. 另外，我将免费提供系统的附加模块! PRO Renko系统是RENKO图表上高度准确的交易系统。该系统是通用的。 该交易系统可应用于各种交易工具。 该系统有效地中和了所谓的市场噪音，打开了获得准确反转信号的通道。 该指标易于使用，只有一个参数负责产生信号。 您可以很容易地使算法适应您感兴趣的交易工具和renko酒吧的大小。 我很乐意通过提供任何咨询支持来帮助所有客户有效地使用该指标。 祝您交易成功！购买后，立即写信给我！ 我将与您分享我的建议和我的renko发电机。 另外，我将免费提供系统的附加模块!
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
指标
Day Trader Master 是一个完整的日间交易者交易系统。该系统由两个指标组成。一个指标是买入和卖出的箭头信号。这是你得到的箭头指示器。我将免费为您提供第二个指标。第二个指标是专门设计用于与这些箭头结合使用的趋势指标。 指标不重复也不迟到！ 使用这个系统非常简单。您只需按照当前趋势方向的箭头信号，显示为双色线。蓝色是买入趋势。红色是一种销售趋势。蓝色箭头是买入信号。红色箭头是卖出信号。您需要箭头的颜色和信号的方向来匹配趋势线的颜色。 箭头指标主要是为 M5 和 M15 时间间隔的日内交易而创建的。但从技术上讲，该系统可以用于其他时间间隔。 指示器配备带有推送消息功能的弹出警报。 购买后一定要写信给我！我将为您提供与系统交易的个人建议，以及我的趋势指标。此外，还有丰厚的奖励等着您！
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
指标
停止猜测，开始用统计优势交易 股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。 与众不同之处 大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。 完整手册及所有参数说明请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 帮助您找到优质设置的策略指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371 搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 - https://www.mql5.com/en/market/product/78020 MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
指标
趋势指标，趋势交易和过滤的突破性独特解决方案，所有重要趋势功能都内置在一个工具中！ 它是 100% 非重绘多时间框架和多货币指标，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。 限时优惠：支撑和阻力筛选指标仅售 50美元，终身有效。（原价 250 美元）（优惠延长） 趋势筛选器是有效的指标趋势跟踪指标，它在图表中提供带有点的箭头趋势信号。 趋势分析器指标中可用的功能： 1.趋势扫描仪。 2. 具有最大利润分析的趋势线。 3.趋势货币强度计。 4. 带有警报的趋势反转点。 5. 带有警报的强趋势点。 6. 趋势箭头 每日分析示例，每日信号表现...等与我们的趋势筛选指标，可以在这里找到： 点击这里 限时优惠：Trend Screener Indicator 仅售 50 美元且终身可用。原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有的高级指标以及分析示例、每日信号表现...等。 ： 点击这里 我们的趋势系统由 2 个指标组成： 1. Trend Screener Indicator：显示趋势仪表盘、图表中的趋势线、入场点...等。 2. Trend
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
指标
Market Structure Break Out（MSB） 是一款为 MT4 和 MT5 平台 设计的高级工具，帮助交易者以结构的角度观察市场走势。它通过箭头和警报提示，标示出趋势方向和反转方向的关键 交易信号 。 其一大亮点功能是能够绘制 持续的供需区域 ，让交易者清晰了解关键价格区域。此外， 实时回测功能 使用户能够在图表上直接查看该指标在历史中的表现，增强了信号的透明度与可信度。 领取您的免费EA： 获取免费的 Market Structure Breakout EA ，它可以根据突破箭头自动开仓，使用固定手数，并可自定义止损和止盈水平。 如何领取： 点击此处下载 EA 。请注意，此 EA 仅在您已购买 Market Structure Break Out 指标 后才能使用。 MT5 版本的产品在此： https ://www .mql5 .com /en /market /product /124690 该指标正在持续更新。 我们努力提供基于市场结构的高精度进场和出场点。当前版本为1.6，以下是最新的更新内容，欢迎加入我们： 买卖目标: 清晰了解买入和卖出仓位的最佳止
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,   对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪后
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
专家
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 是全自动多对交易系统 - 非常安全且增长稳定。 这款盈利的剥头皮 EA 确实是目前市场上最稳定的系统之一 - 每月大约需要 70-100 笔交易。 下载用于测试和交易的EA设置文件： USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA 的功能： - 附加点差设置。 - 可调波动性自适应止损。 - 多头/空头的 SWAP 显示。 - Fixed_SL 选项。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人自动完成所有操作 - 您需要做的就是将其安装到 MT4 并设置相关风险（默认为 2.5%），应用相应的 Set_files，然后让 PC 运行（或仅使用 VPS）。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
指标
这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 我也非常感谢您的积极反馈！非常感谢！ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ Crypto_Forex 指标：Heiken Ashi Candles for MT4。无需重绘。 - Heiken_Ashi_Candles 与趋势线 MA 指标完美结合，如图所示。 - 指标 Heiken_Ashi_Candles 是非常有用的辅助指标，可以使趋势更加明显。 - 它有助于使烛台图更具可读性，趋势更易于分析。 - 大多数利润是在市场趋势时产生的，因此正确预测趋势是必要的。 - Heikin-Ashi 图表的构造类似于常规烛台图，只是计算每个条的公式不同 - Heikin-Ashi 具有更平滑的外观，因为它本质上是取运动的平均值。 - 绿色蜡烛没有下影线，表示强劲的上升趋势。 - 红色蜡烛没有上影线，表示强劲的下降趋势。 - 蜡烛主体较小，周围有上下影线，表示趋势发生变化或修正。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
指标
这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 此外，我非常感谢您的积极反馈！非常感谢！ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ .................................................................................................................... MT4 外汇指标 SWAP 显示，出色的辅助交易工具。 - SWAP 显示指标显示其所连接的外汇对的多头和空头交易的当前 SWAP。 - 可以在图表的任何角落找到 SWAP 显示值： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角 - 也可以设置颜色和字体大小。 - 每个交易者在保持交易超过 1 天时都应该知道 SWAP。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
Crypto_Forex 指标“分形趋势线”适用于 MT4。 - 此指标非常适合使用突破图形分析的交易者！！！ - “分形趋势线”显示图形上升趋势（紫色）和下降趋势（红色）线。 - 上升趋势和下降趋势线建立在 2 个最接近的对应分形上。 - 指标有几个参数负责趋势线的颜色和宽度。 - 指标内置移动和 PC 突破警报。 ....................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
指标
这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 我也非常感谢您的积极反馈！非常感谢！ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ .............................................................................................................................. MT4 外汇指标价差显示，出色的辅助交易工具。 - 价差显示指标显示其所附外汇对的当前价差。 - 可以在图表的任何角落找到价差显示值： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角 - 也可以设置颜色和字体大小。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
MT4 外汇指标“Room_UP_DWN_Day_Week_Month” - 指标“Room_UP_DWN_Day_Week_Month”是非常有用的辅助交易工具。 - 它向您显示每日、每周和每月最有可能的水平，可以通过价格（价格范围水平）达到。 - 每日范围对日内交易者有用。 - 每周和每月范围适用于波动和长期交易者。 - 指标非常适合规划您的获利目标或安排止损。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标 HTF RVI 振荡器适用于 MT4，无需重绘。 - 使用专业的 HTF RVI 振荡器升级您的交易方法，适用于 MT4。HTF 表示 - 更高的时间框架。 - RVI 是用于趋势变化检测和从超卖/超买区域进入的最佳振荡器之一。 - 该指标非常适合多时间框架交易系统，价格行动从超卖/买入区域进入。 - HTF RVI 指标允许您将更高时间框架的 RVI 附加到当前图表 --> 这是专业的交易方法。 - 超买区域高于 0.23；超卖区域低于 -0.23； - 指标具有内置的移动和 PC 警报。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
指标
动态振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标 - 适用于 MT4 的高效交易工具！ .................................................................................................... - 新一代振荡器 - 查看图片以了解如何使用它。 - 动态振荡器具有自适应超卖/超买区域。 - 振荡器是一种辅助工具，用于从超卖/超买区域找到准确的切入点。 - 超卖值：低于绿线；超买值：高于红线。 - 它比标准振荡器准确得多。合适的时间范围：M30、H1、H4、D1、W1。 - 具有 PC 和移动警报。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
适用于 MT4 的外汇指标“8 个符号的 RSI”。无需重绘。 - RSI 是交易中最受欢迎的震荡指标之一。 - 从强超买区域（高于 70）进入卖出，从强超卖区域（低于 30）进入买入，效果非常好。 - RSI 对于背离检测非常有用。 - “8 个符号的 RSI” 让您有机会在 1 张图表上控制多达 8 个不同符号的 RSI 值。 - 此指标非常适合与超卖/买入区域的价格行动条目相结合。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标“Scalping_Channel”。 - 剥头皮通道具有基于 ATR 的波动边界。 - 非常适合用于剥头皮交易： - 通过安排中线的限价挂单进行交易。 - 当绿色稳定上行通道出现且至少有 1 根蜡烛在顶部边界上方关闭时，考虑看涨入场（见图片）。 - 当红色稳定下行通道出现且至少有 1 根蜡烛在底部边界下方关闭时，考虑看跌入场（见图片）。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
指标
“跟随趋势振荡器” - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ - 用户友好的指标提供了在主要趋势方向上进行剥头皮交易的机会。 - 平滑且可调节的振荡器，带有信号直方图部分。 - 振荡器绿色表示上升趋势，棕色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 -30；超买值：超过 30。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
专家
ADAPTIVE SCALPER EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！ 这是“设置后就忘了”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！10 个 Set_files 可用！ 使用“评论”部分中的 Set_files v25.11 来使用/测试 EA。 - EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 以保护账户。 - EA 应同时在 10 对上运行 - 相应的 Set_files 在“评论”部分等着您。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设定相关风险（默认为 2%），然后让 PC 运行（或仅使用 VPS）。 - 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。 - 时间范围：仅 M15。 - 交易对：- GBPAUD、AUDCAD、GBPCAD、EURAUD、EURCHF、EURCAD、GBPCHF、USDCHF、USDCAD、EURUSD。 - 当您在不同的货币对上安装 EA 时（如上所
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
专家
价格行为交易者 EA - 是一款基于价格行为研究的出色自动交易系统！ 这是“设置并忘记”的专家顾问，可为您完成所有交易工作！ 7 个 Set_files 可用！ 交易理念基于著名的强大价格行为模式 - PinBar！ 价格行为交易者 EA 是一项非常好的投资 - 它将为您工作多年，所有 Set_files 都有正的数学期望值！ 使用“评论”部分的 Set 文件来使用/测试 EA。 (v25_11) EA 功能： - EA 可以同时在 7 对上运行 - 相应的 Set_files 在“评论”部分等着您。 - 系统不会像许多剥头皮者那样浪费高额佣金。 - 没有严格的价差要求 - EA 可用于任何帐户。 - 系统不使用任何危险的网格方法。 - EA 默认内置复利资金管理。 - 每笔交易都有经纪商看不到的 SL 和 TP。 - SL 和 TP 是动态的 - 它们默认可以适应市场波动。 - EA 设置中提供补偿模式。 - 内置趋势、振荡器和日过滤器。 - 交易对：AUDUSD、AUDNZD、NZDJPY、GBPJPY、CADJPY、GBPAUD、EURCAD。 - 时间范围：D1。
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标适用于 MT4 的“趋势修正直方图”。 - 趋势修正直方图有两种颜色：红色表示看跌趋势，蓝色表示看涨趋势。 - 7 个连续的相同颜色直方图柱表示新趋势的开始。 - 趋势修正直方图指标的设计主要目的是最小化损失并最大化利润。 - 它具有参数“周期”，负责指标的灵敏度。 - 内置移动和 PC 警报。 - 趋势修正直方图可以用作简单但有利可图的交易系统，见下文： 如何使用指标： 1) 检查至少 7 个连续的相同颜色直方图柱，这意味着新趋势的开始。例如，下图中有超过 7 个蓝色柱。 2) 等待 1（一个）相反颜色的柱，在我们的例子中是红色，紧接着又变为蓝色。这意味着这是趋势修正。 3) 当出现蓝色柱状图时，开多头交易，在此之前只有一个红色柱状图。这意味着订单在修正后按照主要趋势方向开仓。 4) 安排止损（见图）和获利点。获利点应至少比止损大 3 倍。在这种情况下，即使您只赢了 30%，您也会获利。 5) 卖出（空头）交易反之亦然（见图）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件： GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束到亚洲交易时段中期寻找入场机会。如果系统在运行时间内没有开单
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标“带有趋势之字形的 MACD”。 - MACD 指标本身是趋势交易最受欢迎的工具之一。 - “MACD 趋势之字形”非常适合与价格行动入场或与其他指标结合使用。 - 使用此指标选择最准确的入场信号： _ 如果 MACD 高于 0（绿色）且之字形线向上 - 仅搜索买入价格行动模式。 _ 如果 MACD 低于 0（粉红色）且之字形线向下 - 仅搜索卖出价格行动模式。 - 指标具有内置移动和 PC 警报。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
Crypto_Forex 指标“剥头皮直方图”适用于 MT4，无需重绘。 - 剥头皮直方图指标可用于在价格小幅调整后寻找进入价格动量主要方向的入场信号。 - 剥头皮直方图可以有两种颜色：橙色表示看跌动量，绿色表示看涨动量。 - 一旦您看到至少 10 个连续的相同颜色的直方图条，则意味着出现强劲动量。 - 入场信号是直方图中 1 列相反颜色，下一列为初始动量颜色（见图片）。 - 使用剥头皮目标 - 图表上最近的高点/低点。 - 指标内置移动和 PC 警报。 如何使用指标： - 对于买入信号：至少 10 个连续的绿色直方图条（动量）+直方图上的 1 个橙色条（修正）+1 个绿色条（在此处打​​开多头交易）。 - 对于卖出信号：至少 10 个连续的橙色直方图条（动量）+1 个直方图上的绿色条（修正）+1 个橙色条（在此处开空头交易）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
指标
Crypto_Forex 指标 SCALPING SNIPER 适用于 MT4，无需重绘交易系统。 Scalping Sniper - 是一种显示准确价格动量的高级系统（指标）！ - 使用专业的 Scalping Sniper 指标升级您的交易方法，适用于 MT4。 - 该系统提供非常准确但罕见的狙击信号，胜率高达 90%。 - 系统假设使用多对来搜索信号，以补偿每对信号数量少的问题。 - Scalping Sniper 包括： - 顶部和底部波动线（蓝色）； - 中线（橙色或黄色）- 显示主要趋势； - 信号方向线（红色）- 显示局部趋势方向。 - 70 水平以上的区域 - 超买区域（不要在那里买入）。 - 30 以下的区域 - 超卖区域（不要在那里卖出）。 - 动量线（绿色）- 生成进入交易的准确信号。 - Scalping Sniper 没有可调参数（颜色除外），以避免用户麻烦。 如何使用（以 LONG 为例，见图片）： 1. 当前蜡烛刚刚关闭。 2. 红线高于橙线（表示 - 上升趋势）。 3. 绿线值低于 70 水平（不在超买区域）。 4. 绿线高于红线，刚刚形成反弹向上
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“内柱和外柱模式”适用于 MT4。 - 指标“内柱和外柱模式”对于价格行为交易非常强大。无需重绘；无延迟； - 指标检测图表上的内柱和外柱模式： - 看涨模式 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌模式 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 内柱本身具有高 R/R 比率（回报/风险）。 - 具有 PC、移动和电子邮件警报。 - 指标“内柱和外柱模式”非常适合与支撑/阻力位结合使用。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
专家
“SINGLE SNIPER” EA 是一款功能强大的 MT4 平台剥头皮交易系统！ 赢率高达 85-90% 左右！系统采用复利风险管理！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 使用 Set_file 进行测试和交易： 下载 EA set_file - 交易非常准确：大约 85-90%。 - 系统不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 以保护账户。 - 实施复利方法。 - 订单开仓传感器用于设置入场敏感度。 - EA 根据市场波动自动设置动态 SL。 - 不进行周末交易。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1 分钟。 - 账户杠杆：从 1:30 到 1:2000。 - 推荐货币对为 GBPAUD 和 GBPCAD。 - 内置 SPREAD 显示。 - 操作时间：EA 根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束到亚洲交易时段中期寻找入场机会。如果系统在操作时间内没有打开订单 - 这意味着图表上没有可用的入场信号 - 不要忘记这个 EA 是狙击交易系统。 - 时间范围：仅 M15。 如何安装 EA： - 系统需要具有窄点差（原始点差或 ECN）的 M
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
专家
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！ 这是“设置后就忘了”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！10 个 Set_files 可用于 10 对！ 使用“评论”部分中的 Set_files (v25.11) 来使用/测试 EA。 此 EA 是 Adaptive Scalper EA 的高级版本。 与基本 Adaptive Scalper EA 相比，Advanced Adaptive Scalper EA 的附加功能： - 附加点差设置。 - 点差显示。 - 多头/空头的 SWAP 显示。 - Fixed_SL 选项。 两个版本的共同特点： - EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - EA 应同时在 10 对上运行 - 相应的 Set_files 正在“评论”部分等着您。 - 此 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“十字星反转模式”适用于 MT4。 - 指标“十字星反转模式”是纯价格行为交易：无重绘，无延迟； - 指标检测图表上的十字星反转模式，其中十字星蜡烛位于模式中间，最后一根蜡烛是突破蜡烛： - 看涨十字星反转模式 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌十字星反转模式 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 带有 PC、手机和电子邮件警报。 - 指标“十字星反转模式”适合与支撑/阻力位结合使用。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
专家
SwapFree Adaptive Scalper EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！ 这是“设置并忘记”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！ 9 个 Set_files 可用于 9 对！ 下载用于测试和交易的EA设置文件： GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA 的功能： - 剥头皮技术。 - 不受展期影响。 - 不涉及掉期。 - 不涉及周末缺口。 - EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设定相关风险（默认为 2%），然后让 PC 运行（或使用 VPS）。 - 运行机器人所
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“MA Speed”适用于 MT4，无需重绘。 移动平均线速度 - 是一种独特的趋势指标。 - 该指标的计算基于物理方程。 - 速度是移动平均线的一阶导数。 - MA 速度指标显示 MA 本身改变方向的速度。 - 有很多机会使用 MA Speed 升级标准策略。适用于 SMA、EMA、SMMA 和 LWMA。 - 建议在趋势策略中使用 MA Speed，如果指标值 < 0：趋势下降；如果指标值 > 0：趋势上升。 - 时间范围 - 任意；交易对 - 任意。 - 指标具有内置移动和 PC 警报。 参数（设置非常简单）： 1) 速度周期。建议值为 3 到 7。速度周期较低时，指标的灵敏度增加，反之亦然。 2) MA 周期（将计算此 MA 的速度）。 3) MA 方法：SMA、EMA、SMMA、LWMA。 4) MA 应用价格（7 个选项）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标“十字星突破模式”适用于 MT4。 - 指标“十字星突破模式”是纯粹的价格行为交易：无重绘，无延迟； - 指标检测十字星模式突破趋势方向，其中十字星蜡烛位于模式中间，最后一根蜡烛是突破蜡烛： - 看涨十字星突破模式 - 图表上显示蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌十字星突破模式 - 图表上显示红色箭头信号（见图片）。 - 带有 PC、手机和电子邮件警报。 - 指标“十字星突破模式”适合与支撑/阻力位结合使用。 .................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
专家
无隔夜利息 MULTI SNIPER EA 是适用于 MT4 平台的高精度精确自动交易系统。 这款盈利的剥头皮 EA 确实是目前市场上最稳定的系统之一。 它是原创产品，仅在此 MQL5 网站上提供。 SF Multi Sniper EA 是“设置后即可忘记”的专家顾问，可为您完成所有交易工作！ 使用“评论”部分的 Set_files 来使用/测试 EA。 - 不受展期影响。 - 不涉及隔夜利息。 - 无需周末交易。 - 采用剥头皮技术实施复利方法。 - 系统根据市场波动自动设置动态 SL。 - EA 具有自动批次风险管理（默认情况下）和固定批次选项。 - 可调整的交易进入敏感度参数。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1 分钟。 - 内置 SPREAD 显示。 - 机器人具有可调节的追踪止损功能。 - 账户杠杆：从 1:30 到 1:2000。 - 主要使用的货币对是 GBPCAD、GBPAUD；辅助货币对是 GBPCHF、EURCHF、EURCAD、EURAUD、AUDCAD、USDCHF。 - 没有任何危险的马丁格尔/网格。每个订单都有自己的 SL 以保护账户。 - 操作时间
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
指标
趋势振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ - 使用高级新计算方法 - 参数“计算价格”有 20 个选项。 - 有史以来最平滑的振荡器。 - 绿色表示上升趋势，红色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 5，超买值：超过 95。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 - 具有 PC 和移动警报。 ....................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标整合条形图模式适用于 MT4。 - 指标“整合条形图”是针对价格行为交易的非常强大的突破重点指标。 - 指标在 1 条期间检测窄区域内的价格整合并显示：突破方向、挂单位置和 SL 位置。 - 看涨整合条形图 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌整合条形图 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 无需重绘；无延迟；高 R/R 比率（回报/风险）。 - 具有 PC、移动和电子邮件警报。 - 指标“整合条形图”适合与支撑/阻力位结合使用。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
指标
Crypto_Forex 指标 HTF Ichimoku 适用于 MT4。 - Ichimoku 指标是最强大的趋势指标之一。HTF 表示 - 更高时间框架。 - 此指标非常适合趋势交易者以及与价格行动条目的组合。 - HTF Ichimoku 指标允许您将更高时间框架的 Ichimoku 附加到当前图表。 - 上升趋势 - 红线高于蓝线（并且两条线都在云层上方）/ 下降趋势 - 红线低于蓝线（并且两条线都在云层下方）。 - 仅当价格突破 Ichimoku 云层顶部边界时才打开买入订单。 - 仅当价格突破 Ichimoku 云层底部边界时才打开卖出订单。 - HTF Ichimoku 指标提供了捕捉大趋势的机会。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
指标
OSB 振荡器 - 是一种高级自定义指标，高效的价格行为辅助工具。 - 使用先进的新计算方法。 - 新一代振荡器 - 查看图片了解如何使用它。 - OSB 振荡器是一种辅助工具，用于查找价格行为、背离和超卖/超买信号的准确切入点。 - 超卖值：低于 30。 - 超买值：超过 70。 - 使用此指标有很多机会升级标准策略。 - 它比标准振荡器更快、更准确。 指标设置非常简单。它只有 1 个参数 - 灵敏度。 如何使用： - 作为价格行为过滤器（见图）。 - 作为主要趋势方向的进入信号（见图）。 - 作为具有准确信号的背离指标（见图）。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
