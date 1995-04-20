Weighted Rsi Cci Stoch oscillator ms
- 指标
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 1.55
- 激活: 10
Crypto_Forex 指标“加权 Rsi Cci Stoch 振荡器”适用于 MT4，无需重绘。
- 此独特指标结合了 3 项功能：RSI、CCI 和随机指标，用于计算！
- 使用此软件可获得精确的动量交易机会 - 参见图片中的示例。
- 指标由 3 条线组成：
- 加权 Rsi Cci Stoch 振荡器本身（蓝色）；
- 振荡器的快速 MA（黄色）；
- 振荡器的慢速 MA（红色）；
- 50 以上的区域 - 超买区域（不要在此买入）。
- -50 以下的区域 - 超卖区域（不要在此卖出）。
- 振荡器（蓝线）- 生成入场交易信号。
如何使用（LONG 示例，参见图片）：
1) 当前蜡烛刚刚关闭。
2) 快速 MA（黄色）位于慢速 MA（红色）上方，振荡器蓝线位于两者上方。
3) 振荡器蓝线值低于 50 水平（不在超买区域）。
4) 蓝线刚刚形成向上反弹钩：钩表示蓝线接近黄线，然后向上反弹形成可见角度。
5) 如果步骤 1-4 已完成 - 开启多头交易。
6) 一旦振荡器线处于超买区域，关闭获利多头交易。
7) 空头交易反之亦然。
点击这里查看高质量的交易机器人和指标！
这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。