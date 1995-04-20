Weighted Rsi Cci Stoch oscillator ms

Indicador Crypto_Forex "Oscilador estocástico Rsi Cci ponderado" para MT4, sin repintado.





- Este indicador único combina 3 en 1: RSI, CCI y estocástico para el cálculo.

- Oportunidades precisas de trading con momentum con este software - vea ejemplos en imágenes.

- El indicador consta de 3 líneas:

- Oscilador Stoch Rsi Cci Weighted (color azul);

- MA rápida del oscilador (color amarillo);

- MA lenta del oscilador (color rojo);

- Zona por encima de 50 - zona de sobrecompra (no COMPRE allí).

- Zona por debajo de -50 - zona de sobreventa (no VENDA allí).

- Oscilador (línea azul) - genera señales de entrada al trading.





CÓMO USAR (Ejemplo para LARGO, vea imágenes):

1) La vela actual acaba de cerrarse.

2) La MA rápida (amarilla) está por encima de la MA lenta (roja) y la línea azul del oscilador está sobre ambas.

3) El valor de la línea azul del oscilador está por debajo del nivel 50 (no en la zona de sobrecompra).

4) La línea azul acaba de formar un gancho ascendente de rebote: el gancho significa que la línea azul se acercó a la amarilla y luego rebotó hacia arriba formando un ángulo visible.

5) Si se realizan los pasos 1 a 4, abra una operación LARGA.

6) Cierre la operación larga con ganancias una vez que la línea del oscilador esté en la zona de sobrecompra.

7) Lo contrario para las operaciones CORTAS.



