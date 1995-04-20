Crypto_Forex インジケーター「Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator」、MT4 用、再描画なし。





- このユニークなインジケーターは、計算用に RSI、CCI、ストキャスティクスの 3 つを 1 つに組み合わせています。

- このソフトウェアで正確なモメンタム取引の機会を実現 - 写真の例を参照してください。

- インジケーターは 3 つの線で構成されています:

- Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator 自体 (青色);

- オシレーターの高速 MA (黄色);

- オシレーターの低速 MA (赤色);

- 50 を超えるゾーン - 買われすぎゾーン (そこでは買わないでください)。

- -50 未満のゾーン - 売られすぎゾーン (そこでは売らないでください)。

- オシレーター (青色の線) - エントリー取引シグナルを生成します。





使用方法 (ロングの例、写真を参照):

1) 現在のキャンドルはちょうど閉じています。

2) 高速 MA (黄色) が低速 MA (赤色) の上にあり、オシレーターの青い線が両方を上回っています。

3) オシレーターの青い線の値が 50 レベルを下回っています (買われすぎゾーンではありません)。

4) 青い線がちょうどリバウンド上向きフックを形成しました。フックは、青い線が黄色の線に近づき、その後跳ね上がって目に見える角度を形成したことを意味します。

5) ステップ 1 ～ 4 が完了したら、ロング トレードを開きます。

6) オシレーター線が買われすぎゾーンに入ったら、ロング トレードを利益でクローズします。

7) ショート トレードの場合はその逆です。



