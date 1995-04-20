Weighted Rsi Cci Stoch oscillator ms
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.55
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex インジケーター「Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator」、MT4 用、再描画なし。
- このユニークなインジケーターは、計算用に RSI、CCI、ストキャスティクスの 3 つを 1 つに組み合わせています。
- このソフトウェアで正確なモメンタム取引の機会を実現 - 写真の例を参照してください。
- インジケーターは 3 つの線で構成されています:
- Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator 自体 (青色);
- オシレーターの高速 MA (黄色);
- オシレーターの低速 MA (赤色);
- 50 を超えるゾーン - 買われすぎゾーン (そこでは買わないでください)。
- -50 未満のゾーン - 売られすぎゾーン (そこでは売らないでください)。
- オシレーター (青色の線) - エントリー取引シグナルを生成します。
使用方法 (ロングの例、写真を参照):
1) 現在のキャンドルはちょうど閉じています。
2) 高速 MA (黄色) が低速 MA (赤色) の上にあり、オシレーターの青い線が両方を上回っています。
3) オシレーターの青い線の値が 50 レベルを下回っています (買われすぎゾーンではありません)。
4) 青い線がちょうどリバウンド上向きフックを形成しました。フックは、青い線が黄色の線に近づき、その後跳ね上がって目に見える角度を形成したことを意味します。
5) ステップ 1 ～ 4 が完了したら、ロング トレードを開きます。
6) オシレーター線が買われすぎゾーンに入ったら、ロング トレードを利益でクローズします。
7) ショート トレードの場合はその逆です。
