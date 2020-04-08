Weighted Rsi Cci Stoch oscillator ms

Indicateur Crypto_Forex « Oscillateur Stoch Rsi Cci pondéré » pour MT4, pas de repeinture.





- Cet indicateur unique combine 3 en 1 : RSI, CCI et Stochastic pour le calcul !

- Opportunités de trading de momentum précises avec ce logiciel - voir les exemples sur les images.

- L'indicateur se compose de 3 lignes :

- Oscillateur Rsi Cci Stoch pondéré lui-même (couleur bleue) ;

- MA rapide de l'oscillateur (couleur jaune) ;

- MA lente de l'oscillateur (couleur rouge) ;

- Zone au-dessus de 50 - zone de surachat (ne pas ACHETER là-bas).

- Zone en dessous de -50 - zone de survente (ne pas VENDRE là-bas).

- Oscillateur (ligne bleue) - génère des signaux de trading d'entrée.





COMMENT L'UTILISER (Exemple pour LONG, voir les images) :

1) La bougie actuelle vient d'être fermée.

2) La MA rapide (jaune) est au-dessus de la MA lente (rouge) et la ligne bleue de l'oscillateur est au-dessus des deux.

3) La valeur de la ligne bleue de l'oscillateur est inférieure au niveau 50 (pas dans la zone de surachat).

4) La ligne bleue vient de former un crochet de rebond vers le haut : le crochet signifie que la ligne bleue s'est rapprochée de la ligne jaune, puis a rebondi vers le haut en formant un angle visible.

5) Si les étapes 1 à 4 sont effectuées, ouvrez une transaction LONGUE.

6) Fermez la transaction longue avec profit une fois que la ligne de l'oscillateur est dans la zone de surachat.

7) Vice versa pour les transactions COURTES.



