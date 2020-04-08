TMA AI Bands

TMA AI Bands göstergesi, dinamik üst ve alt bantlar ile grafiğe doğrudan çizilen net alım/satım okları içeren Üçgensel Hareketli Ortalama (TMA) temellidir. Adaptif optimizasyon için entegre AI özelliği sunar ve yeniden boyama yapmaz, fiyat bantlara dokunduğunda hassas tersine dönüş sinyalleri sağlar.

* Pariteler: Tüm döviz pariteleriyle çalışır

* Önerilen zaman dilimleri: D1 / W1 / MN

* Yapılandırılabilir harici değişkenler:

  * TimeFrame – hesaplama periyodu

  * HalfLength – ortalamanın yumuşatma

  * BandsDeviations – bantlar için standart sapma

  * CenterShift, UpperShift, LowerShift – çizgilerin ince ayarı

  * ShowArrows, ArrowGap – ok gösterimi ve kaydırma kontrolü

* Temiz arayüz ve basit görseller, karmaşıklık olmadan hassasiyet arayan trader'lar için tasarlanmıştır.
