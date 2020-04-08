TMA AI Bands
- Göstergeler
- Monique Ellen Miranda Dos Santos
- Sürüm: 2.4
- Etkinleştirmeler: 20
TMA AI Bands göstergesi, dinamik üst ve alt bantlar ile grafiğe doğrudan çizilen net alım/satım okları içeren Üçgensel Hareketli Ortalama (TMA) temellidir. Adaptif optimizasyon için entegre AI özelliği sunar ve yeniden boyama yapmaz, fiyat bantlara dokunduğunda hassas tersine dönüş sinyalleri sağlar.
* Pariteler: Tüm döviz pariteleriyle çalışır
* Önerilen zaman dilimleri: D1 / W1 / MN
* Yapılandırılabilir harici değişkenler:
* TimeFrame – hesaplama periyodu
* HalfLength – ortalamanın yumuşatma
* BandsDeviations – bantlar için standart sapma
* CenterShift, UpperShift, LowerShift – çizgilerin ince ayarı
* ShowArrows, ArrowGap – ok gösterimi ve kaydırma kontrolü
* Temiz arayüz ve basit görseller, karmaşıklık olmadan hassasiyet arayan trader'lar için tasarlanmıştır.