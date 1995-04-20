Hook Pattern mt

Crypto_Forex-Indikator „Hook-Muster“ für MT4.





- Der Indikator „Hook-Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung;

- Der Indikator erkennt bullische und bärische Hook-Muster auf dem Chart:

- Bullischer Hook – Blaues Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder).

- Bärischer Hook – Rotes Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder).

- Mit PC-, Handy- und E-Mail-Benachrichtigungen.

- Der Indikator „Hook-Muster“ lässt sich gut mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.



