Hook Pattern mt

Crypto_Forex-Indikator „Hook-Muster“ für MT4.

- Der Indikator „Hook-Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung;
- Der Indikator erkennt bullische und bärische Hook-Muster auf dem Chart:
- Bullischer Hook – Blaues Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder).
- Bärischer Hook – Rotes Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder).
- Mit PC-, Handy- und E-Mail-Benachrichtigungen.
- Der Indikator „Hook-Muster“ lässt sich gut mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.

