Hook Pattern mt
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.5
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Hook pattern" para MT4.
- El indicador "Hook pattern" es un indicador muy potente para el trading de Price Action: no se vuelve a pintar ni se demora;
- El indicador detecta patrones Hook alcistas y bajistas en el gráfico:
- Bullish Hook: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).
- Bearish Hook: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).
- Con alertas para PC, dispositivos móviles y correo electrónico.
- El indicador "Hook pattern" es bueno para combinar con niveles de soporte/resistencia.
Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.