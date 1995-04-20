Hook Pattern mt

Indicador Crypto_Forex "Hook pattern" para MT4.





- El indicador "Hook pattern" es un indicador muy potente para el trading de Price Action: no se vuelve a pintar ni se demora;

- El indicador detecta patrones Hook alcistas y bajistas en el gráfico:

- Bullish Hook: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- Bearish Hook: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas para PC, dispositivos móviles y correo electrónico.

- El indicador "Hook pattern" es bueno para combinar con niveles de soporte/resistencia.



