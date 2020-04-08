Hook Pattern mt

Indicateur Crypto_Forex "Hook pattern" pour MT4.





- L'indicateur "Hook pattern" est un indicateur très puissant pour le trading Price Action : Pas de repeinture, pas de délai ;

- L'indicateur détecte les modèles de Hook haussiers et baissiers sur le graphique :

- Hook haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images).

- Hook baissier - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images).

- Avec des alertes PC, Mobile et Email.

- L'indicateur "Hook pattern" est bon à combiner avec les niveaux de support/résistance.



