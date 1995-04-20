Hook Pattern mt

Indicador Crypto_Forex "Padrão de gancho" para MT4.





- O indicador "Hook Pattern" é um indicador muito poderoso para a negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso;

- O indicador deteta padrões de gancho de alta e baixa no gráfico:

- Gancho de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos).

- Bearish Hook - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos).

- Com alertas de PC, telemóvel e e-mail.

- Indicador "Padrão de gancho" é bom para combinar com os níveis de suporte/resistência.



