Hook Pattern mt
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Padrão de gancho" para MT4.
- O indicador "Hook Pattern" é um indicador muito poderoso para a negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso;
- O indicador deteta padrões de gancho de alta e baixa no gráfico:
- Gancho de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos).
- Bearish Hook - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos).
- Com alertas de PC, telemóvel e e-mail.
- Indicador "Padrão de gancho" é bom para combinar com os níveis de suporte/resistência.
Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade!
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.