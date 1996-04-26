Hook Pattern mt
- 지표
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 1.5
- 활성화: 10
MT4용 Crypto_Forex 지표 "후크 패턴".
- 지표 "후크 패턴"은 가격 액션 거래에 매우 강력한 지표입니다. 다시 칠하거나 지연할 필요가 없습니다.
- 지표는 차트에서 강세 및 약세 후크 패턴을 감지합니다.
- 강세 후크 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조).
- 약세 후크 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조).
- PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다.
- 지표 "후크 패턴"은 지지/저항 수준과 결합하기에 좋습니다.
