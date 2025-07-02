MHI Probability PRO Indicator UranoTrader

Piyasanın Gizemlerini MHI Probability ile Çözün!

Mum formasyonlarını nefes kesici bir stratejik pusulaya dönüştüren gösterge.

Dört benzersiz stratejiyle (MHI Çoğunluk, MHI Azınlık, Milyon Çoğunluk ve Milyon Azınlık) - bu olasılıksal analiz ustası, son 5 mumun davranışını yorumlamak için yenilikçi bir yaklaşım sunar ve etkileyici görsel hassasiyetle fırsatları vurgular.

MHI Probability Neden Devrim Niteliğinde?

4 Strateji, Sonsuz Olasılık

Arasından seçim yapın:

→ MHI Çoğunluk (trend takibi)

→ MHI Azınlık (dönüş öngörüsü)

→ Milyon Çoğunluk (ana trendi güçlendirme)

→ Milyon Azınlık (karşı trend yakalama)

Her strateji trading tarzınıza uyum sağlar.

Şeffaf Analiz Mantığı

Son 5 mumu sayar:

→ Yükselen mumlar (kapanış > açılış)

→ Düşen mumlar (kapanış < açılış)

→ Dojiler

Azınlık stratejisi , piyasa saatiyle tam senkronize şekilde tam 5 dakika aralıklarla sinyal üretir.

Net Görsel Sinyaller

→ Milimetrik hassasiyetle alım/satım okları

→ Renkli dikey çizgiler (yeşil=alım/kırmızı=satım/gri=doji)

→ Stratejileri ayırt etmek için kesikli çizgiler

Kapsamlı İstatistik Panosu

Gerçek zamanlı gösterir:

→ Başarı oranı

→ Seviyelere göre performans (ilk giriş, Gale 1, Gale 2)

→ Sonraki 5 dakikalık giriş noktası öngörüsü

Mükemmel Zamanlama

Yanlış sinyalleri elemek için 5 dakikalık döngülerde çalışır.

MHI Probability Nasıl Çalışır?

Her yeni mum için:

Son 5 mumu analiz eder Milyon Azınlık örneği:

→ Düşen mumlar hakimse: alım oku en düşük seviyede

→ Yükselen mumlar hakimse: satım sinyali en yüksek seviyede

→ Doji/eşitlik: özel işaretleme Tüm sinyaller 5 dakikalık aralıkların başında aktifleşir

Kimler İçin Uygun?

Şu trader'lar için ideal:

✓ Görsel analizi tercih edenler

✓ Yenilikçi olasılıksal yaklaşımlar arayanler

✓ MT4/MT5'te net sinyaller isteyenler

MHI Probability ile olasılıklarda gezinin - mumlar hikayeyi anlatır, sonu siz yazarsınız! Şimdi deneyin ve geleneksel düşünceyi sorgulayan stratejiler keşfedin.

(Not: Türkçe versiyonda "Milhão" için "Milyon" kullanılmıştır. Gerektiğinde "Milyar" olarak uyarlanabilir)



