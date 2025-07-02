MHI Probability PRO Indicator UranoTrader

Piyasanın Gizemlerini MHI Probability ile Çözün!
Mum formasyonlarını nefes kesici bir stratejik pusulaya dönüştüren gösterge.

Dört benzersiz stratejiyle (MHI Çoğunluk, MHI Azınlık, Milyon Çoğunluk ve Milyon Azınlık) - bu olasılıksal analiz ustası, son 5 mumun davranışını yorumlamak için yenilikçi bir yaklaşım sunar ve etkileyici görsel hassasiyetle fırsatları vurgular.

MHI Probability Neden Devrim Niteliğinde?

  • 4 Strateji, Sonsuz Olasılık
    Arasından seçim yapın:
     MHI Çoğunluk (trend takibi)
     MHI Azınlık (dönüş öngörüsü)
     Milyon Çoğunluk (ana trendi güçlendirme)
     Milyon Azınlık (karşı trend yakalama)
    Her strateji trading tarzınıza uyum sağlar.

  • Şeffaf Analiz Mantığı
    Son 5 mumu sayar:
    → Yükselen mumlar (kapanış > açılış)
    → Düşen mumlar (kapanış < açılış)
    → Dojiler
    Azınlık stratejisi, piyasa saatiyle tam senkronize şekilde tam 5 dakika aralıklarla sinyal üretir.

  • Net Görsel Sinyaller
    → Milimetrik hassasiyetle alım/satım okları
    → Renkli dikey çizgiler (yeşil=alım/kırmızı=satım/gri=doji)
    → Stratejileri ayırt etmek için kesikli çizgiler

  • Kapsamlı İstatistik Panosu
    Gerçek zamanlı gösterir:
    → Başarı oranı
    → Seviyelere göre performans (ilk giriş, Gale 1, Gale 2)
    → Sonraki 5 dakikalık giriş noktası öngörüsü

  • Mükemmel Zamanlama
    Yanlış sinyalleri elemek için 5 dakikalık döngülerde çalışır.

MHI Probability Nasıl Çalışır?

Her yeni mum için:

  1. Son 5 mumu analiz eder

  2. Milyon Azınlık örneği:
    → Düşen mumlar hakimse: alım oku en düşük seviyede
    → Yükselen mumlar hakimse: satım sinyali en yüksek seviyede
    → Doji/eşitlik: özel işaretleme

  3. Tüm sinyaller 5 dakikalık aralıkların başında aktifleşir

Kimler İçin Uygun?

Şu trader'lar için ideal:
✓ Görsel analizi tercih edenler
✓ Yenilikçi olasılıksal yaklaşımlar arayanler
✓ MT4/MT5'te net sinyaller isteyenler

MHI Probability ile olasılıklarda gezinin - mumlar hikayeyi anlatır, sonu siz yazarsınız! Şimdi deneyin ve geleneksel düşünceyi sorgulayan stratejiler keşfedin.

(Not: Türkçe versiyonda "Milhão" için "Milyon" kullanılmıştır. Gerektiğinde "Milyar" olarak uyarlanabilir)


Önerilen ürünler
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (3)
Göstergeler
Temel amaç: "Pin Çubukları", finansal piyasa grafiklerindeki pin çubuklarını otomatik olarak algılamak için tasarlanmıştır. Bir pim çubuğu, karakteristik bir gövdeye ve uzun bir kuyruğa sahip, bir trendin tersine çevrilmesini veya düzeltilmesini işaret edebilen bir mumdur. Nasıl çalışır: Gösterge, grafikteki her mumu analiz ederek mumun gövdesinin, kuyruğunun ve burnunun boyutunu belirler. Önceden tanımlanmış parametrelere karşılık gelen bir pim çubuğu algılandığında, gösterge, pim çubuğunun y
FREE
Wycoff For Intraday And Swing Trading
Dhabaleswar Prasad Jena
Göstergeler
Please follow the "How To Trade" instructions exactly for best results Wycoff theory is vastly used by institutional traders but when it comes to retail traders the concept isn't well understood by most. It is even more difficult to implement in intraday & swing trading. This No REPAINT indicator helps you in analyzing the market cycles and plots buy/sell signals at the start of trending phase. It studies the market strength of bulls and bears and does a effort Vs reward matrix calculation befor
Witch Hat for Binary Options
Luis Orlandini
Göstergeler
Witch Hat for Binary Options is an indicator for binary options based on analysis of Bollinger Bands and RSI, using a modulated strategy with indicator settings using complex filters. This indicator never repaints, it has an almost accurate answer for you to make the entries. There are two ways for you to analyze your entry, when an arrow appears you have more than 90% chance of hits, and the other way is the lines that it automatically draws and its trend line. It has surprisingly strong sup
RVI Arrows
Anton Iudakov
Göstergeler
The indicator displays signals on the chart of the classic RVI indicator with an alert. The indicator signals after confirmation of the strategy at the opening of a new bar. I recommend watching my advisor -   Night Zen EA In the settings, you can select the following strategies: The main line crosses the signal line The main line crosses the zero level In the settings, you can change the period of the classic RVI indicator. I also recommend to look at my other developments in the market: ht
FREE
HC ARROW
Cuong Pham
Göstergeler
The indicator shows you buy/sell signals and does not repaint. It works well with almost all pairs, while the best ones are GBPUSD, XAUUSD and EURUSD. The product works better on H1 and H4. You can change the parameters in the inputs tab to get the best signals and the best trade results on each pair. You can enable/disable alerts when signal appears. The indicator is easy to use. Parameters barstrip & Sensitive: amount of bars to process the highest and lowest prices (relates to the internal l
EZ Binary AUCA Pair
Tuan Anh Dao
Göstergeler
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: London and New York section Currency pairs: AUD/CAD Working time frame: M1 Expiration time: 1 minute The indicator also shows good results when using the martingale strategy - "Ma
FREE
Horizontal Support Resistance Lines
Velmurugan Esakki
Göstergeler
This indicator draws Horizontal Support and Resistance automatically. It works with any symbol and any timeframe. Stronger Support Lines are displayed in thicker green horizontal lines. In the same way, Stronger Resistance lines are displayed with thicker red lines. Change the timeframe to display the Support and Resistance Lines of various timeframes.
NeuroExtMT4
Dmytryi Voitukhov
Uzman Danışmanlar
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal  https://www.mql5.com/ru/signals/1516213 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for
FREE
Shooting Star pattern md
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Kayan Yıldız paterni", Yeniden boyama yok, gecikme yok. - "Kayan Yıldız paterni" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir. - Gösterge, grafikte düşüş eğilimli Kayan Yıldız paterni tespit eder: Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "Kayan Yıldız paterni" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir. // Harika İşlem Robotları ve Göstergeler burada mevcutt
Wayalarmpoint
Vladislav Kozlov
Göstergeler
WayAlarmPoint is an indicator for the MetaTrader 4 platform, which provides various ways to notify about price movement in any direction. Its simple functionality allows you to select the desired sound for a given direction and set an individual distance in points for each side of the price movement. In addition, the indicator will accurately indicate the time when the goal is reached. This indicator is ideal for those who want to go about their business without losing control of the market sit
Engulfing Pattern Indicator for MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Engulfing Pattern Indicator MetaTrader 4 The Engulfing Pattern Indicator is a candlestick-based trading tool that automatically detects and displays bullish and bearish engulfing patterns on the MetaTrader 4 (MT4) chart. Bullish patterns are marked in  turquoise blue , and bearish patterns in  red , making them easy to identify. This indicator also incorporates two moving averages with periods  5 and 20  to improve pattern accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installatio
FREE
Breakout FX
David Leander Tschacher
5 (1)
Göstergeler
Breakout FX draws arrows and emits alarms if the price exceeds or falls below the previous n candles. ️ Breakout FX can be used in expert advisors. ️ Breakout FX can improve already existing trading strategies. ️ Breakout FX is very fast and is not repainting. Inputs Breakout Range [Candles] Breakout Price Type Arrow Size Enable Alerts Enable Push Notifications Enable Emails
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Pennants and triangles scanner
Jan Flodin
5 (5)
Göstergeler
This multi time frame and multi symbol indicator identifies high-probability breakout patterns. It does this by identifying strong, symmetrical pennants and triangles. This pattern DOES NOT appear very often on higher time frames. But when it does, it is a very high-probability setup. The indicator also includes an Inside bars scanner. It can for example be used to detect a special type of Inside bars formation which is formed by a Master candle (MC) followed by 4 inside candles (please see the
Binary 6 Semafor
Roman Lomaev
Göstergeler
Binary 6 Semafor, MetaTrader 4 için evrensel bir ikili opsiyon göstergesidir. -Herhangi bir zaman diliminde ve döviz çiftinde çalışır -Giriş noktasının doğru tespiti - Mevcut mum kapanmadan önce sinyal grafikte görünür -Son kullanma tarihi 1 mum -Giriş için tampon okları -Mevcut varlık için istatistikleri görüntüle  Test sonuçları: Gösterge, çeşitli piyasa koşullarında etkinliğini gösteren etkileyici getirilerle testlerden geçmiştir. Karlarını maksimuma çıkarmak ve risklerini en aza ind
Horn Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Horn Pattern Indicator MetaTrader 4 The Horn Pattern Indicator, also known as the Expanding Triangle , is a classic technical analysis tool used to identify trend reversal points on price charts. This MT4 indicator automatically detects and draws the expanding triangle pattern using two diverging blue lines , helping traders spot early signals of large buyer or seller participation at key turning points. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Horn Pattern Indicator
FREE
PinBar Pattern mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi PINBAR Deseni, Yeniden Çizme Yok, Gecikme Yok. - "PINBAR Deseni" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir. - Gösterge, grafikteki PinBar'ları algılar: - Boğa PinBar - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı PinBar - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "PINBAR Deseni" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir. // Harika İşlem Robotları ve G
Colored Market Hours
Mohamed Amine Talbi
5 (1)
Göstergeler
As the title says, this is an indicator that shows the current open market (session). It has 4 sessions with customizable schedule : 1. London session, 2. New York session, 3. Sydney session, 4. Tokyo session. Indicator inputs: - The color of each session. - The open time and close time of the sessions. - The line width. The objective of the indicator, is to follow each sessions, observe at what times are multiple sessions open, and thus take the chance of the high market movements.
FREE
Candles outside Bollinger Bands
MARCELO DEMONER MASSAD NBC
Göstergeler
This indicator allows you not loosing any important moment of the market, at the same time that you dont need to be in front of the chart watching that moment to come. You just set the patterns up, and then the indicator will bring the signal and alert to call your attention.  Its possible to be alerted when volativity comes without watching the charts like a crazy. You can set it up and follow the trend, when trend gets power. (Eg. A big period and a small deviation number could call attenti
Ultimate Double Top Bottom Reversal Scanner FREE
FXsolutions
5 (2)
Göstergeler
This indicator scans for you up to 30 trading instruments and up to 8 timeframes for occurrences of the high probability reversal patterns: Double Tops/Bottoms with fake breakouts . Please read also the blog post " Professional Trading With Double Tops/Bottoms And Divergences! " which explains the concepts behind the ULTIMATE Double Top/Bottom indicator and how you can use a professional top-down approach. This FREE Version of the Scanner scans only EURUSD and GBPUSD. The full version of the sca
FREE
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
Göstergeler
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
Fibonacci Retracement Assistant Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Fibonacci Retracement Assistant Indicator for MetaTrader4 The Fibonacci Retracement Assistant Indicator for MetaTrader4 is a specialized tool designed to enhance trading analysis using one of the most popular techniques in technical analysis. Fibonacci tools are widely known for helping traders pinpoint potential price reversal zones. This indicator applies Fibonacci ratios to identify likely support and resistance levels derived from recent price movements. To activate the tool, traders must ch
FREE
Pro Trend Tracking
Harun Celik
Göstergeler
Pro Trend Tracking   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you can
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Doji Breakout paterni". - Gösterge "Doji Breakout paterni" saf Fiyat Hareketi ticaretidir: Yeniden boyama yok, gecikme yok; - Gösterge, Doji mumunun paternin ortasında olduğu ve son mumun birinci paternde olduğu trend yönünde Doji paterni kırılımını algılar: - Boğa Doji Breakout paterni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Doji Breakout paterni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - Gösterge "Doji
Entry Signal Arrows
Harun Celik
Göstergeler
Entry Signal Arrows   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.  Thanks to the alert features you can get the sign
New Murrey Math Levels Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
New Murrey Math Levels Indicator on MetaTrader 4 The New Murrey Math Levels Indicator applies a mathematical model to outline precise horizontal levels that represent balance points within market pricing on the MetaTrader 4 platform. These plotted levels range from +2/8 down to -2/8, each carrying a specific function within the market framework. Acting as adaptive zones, they often serve as potential turning points, active support/resistance lines, or indicators of overbought and oversold market
FREE
Candle Pattern Master
Hong Ling Mu
Uzman Danışmanlar
<EA main logic> 1. EA reads candle pattern for most profitable of BUY & SELL. 2. If these pattern matches , then EA places the order. 3. If the order was closed with stoploss, then EA should stop trade on that day. 4. Next day EA will re-start again with increasing lot size to recover the loss. <INPUT parameters> Slippage 3 pips MaxPosition 1 BaseLots 0,01 takeprofit 10pips stoploss 20pips Martingale True/False Max martingale 2 (times) Multiplier (lot size) 2,5 <Best pair & time frame>
FREE
AIS Forest Fire Trend
Aleksej Poljakov
Göstergeler
Sayı dizilerinden birine "Orman Yangını Dizisi" denir. En güzel yeni dizilerden biri olarak kabul edildi. Başlıca özelliği, bu dizinin lineer trendlerden, hatta en kısa olanlardan kaçınmasıdır. Bu göstergenin temelini oluşturan bu özelliktir. Bir finansal zaman serisini analiz ederken, bu gösterge tüm olası trend seçeneklerini reddetmeye çalışır. Ve ancak başarısız olursa, bir trendin varlığını tanır ve uygun sinyali verir. Bu yaklaşım, yeni trendlerin başladığı anların doğru bir şekilde belirl
Higher High Lower Low MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT Higher High Lower Low, aşağıdaki salınım noktalarını ve bunlara karşılık gelen destek/direnç seviyelerini işaretler: Higher High: Önceki yüksek seviyeden daha yüksek bir salınım tepe noktası. Lower High: Önceki yüksek seviyeden daha düşük bir salınım tepe noktası. Lower Low: Önceki düşük seviyeden daha düşük bir salınım dip noktası.  Higher Low: Önceki düşük seviyeden daha yüksek bir salınım dip noktası.   Özellikler Salınım yüksekliği ve düşüklüğünün yoğunluğu, sol ve sağ çubuk sayısı değiş
Harami Indi
Che Jeib Che Said
Göstergeler
Harami is a two candle pattern with recent candle formed inside the previous candle's high and low . It represents indecision in the market and is used for breakout price action trading strategy.  This indi fires all signals to a dashboard on the chart including pop_up alert, push to phone notification and email. Harami has two types, bullish and bearish pattern. Enter long for bullish Harami and enter short for bearish Harami. Inputs : Currency Symbols: EURUSD,GBPJPY,USDJPY,USDCAD (default) , u
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (8)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Göstergeler
Auto Optimized MFI , geçmiş veriler üzerinde gerçek ticaret simülasyonları yürüterek, işlem yaptığınız piyasa ve zaman dilimine en uygun MFI alım/satım seviyelerini otomatik olarak belirleyen, kendini ayarlayan bir göstergedir. Geleneksel sabit 80/20 eşiklerine dayanan göstergelerin aksine, bu araç gerçek fiyat ve hacim davranışına göre uyum sağlar. Nasıl Çalışır Belirlediğiniz geçmiş mum aralığını tarar ve MFI sinyallerine dayalı giriş/çıkış işlemlerini simüle eder. Kazanma oranı, maksimum düşü
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Göstergeler
System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Signals  -  You can easily trade using these signals, Green arrow - for buying, Red - for selling. T
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (27)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Göstergeler
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
PZ Double Top Bottom
PZ TRADING SLU
5 (1)
Göstergeler
Trade double tops and bottoms effectively The PZ Double Top/Bottom Indicator is a technical analysis tool that helps traders identify potential price reversal patterns in the market. These patterns, known as double tops and bottoms, are characterized by two consecutive peaks or valleys in the price of an asset. Double tops and bottoms are often seen as potential reversal patterns because they can signal a change in the direction of the current trend. [ Installation Guide | Update Guide | Troubl
Yazarın diğer ürünleri
BinaryExpert Indicador UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Göstergeler
BINARYEXPERT , ikili opsiyon piyasasında hassas giriş sinyalleri arayan traderlar için tasarlanmış güçlü bir teknik göstergedir. MetaTrader 4 için geliştirilmiş olan bu gösterge, EMA, RSI, MACD, Stokastik ve ATR gibi çeşitli teknik indikatörleri birleştirerek güvenilir CALL ve PUT sinyalleri üretir. Kullanıcı dostu arayüzü ve gerçek zamanlı istatistik paneli ile BINARYEXPERT, traderların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Öne Çıkan Özellikler Çoklu Gösterge Analizi: EMA, RSI, MACD,
Value Edition Limited Indicator UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Göstergeler
VALUE EDITION LIMITED , piyasa analizinde netlik, kesinlik ve hız arayan trader'lar için geliştirilmiş ileri düzey bir teknik göstergedir. MetaTrader 4 ve 5 ile uyumlu olup, akıllı aşırı alım/aşırı satım bölgeleri, dinamik fiyat kanalları, normalize edilmiş mum çubuk analizi ve gerçek zamanlı uyarıları entegre ederek, herhangi bir varlık veya zaman diliminde işlem yapmak için güvenilir destek sağlar. Ana Özellikler Akıllı İşlem Bölgeleri:   Yapılandırılabilir maksimum, ortalama ve minimum seviy
EA Combiner UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Uzman Danışmanlar
Combiner_EA, forex ve diğer piyasalar için otomatik işlem yapmak üzere tasarlanmış çok yönlü bir MetaTrader 4 Expert Advisor’dır. Harici göstergelerden ve Hareketli Ortalama stratejisinden gelen sinyalleri entegre eder; gelişmiş özellikler olarak ızgara işlemi, Martingale ve özelleştirilebilir kar al/durdur zararı ayarları sunar. Gerçek zamanlı istatistik paneli, hesap performansı hakkında bilgi verir ve disiplinli otomasyon arayan traderlar için idealdir. Temel Özellikler ️ Harici Gösterge E
Prosperium Indicator Binary Forex UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Göstergeler
PROSPERIUM , analiz ve işlem yürütmede maksimum güvenilirlik arayan yatırımcılar için geliştirilmiş kapsamlı bir teknik göstergedir. MetaTrader 4 ve 5 için oluşturulmuş olup, entegre bir alım (CALL) ve satım (PUT) sinyali üretme sistemi içinde bir dizi köklü göstergeyi (RSI, OBV, MACD, Bollinger Bantları, ADX, Ichimoku ve Yerçekimi Hareketli Ortalama) birleştirir. Gelişmiş istatistik paneli ve otomatik başarı oranı hesaplaması ile PROSPERIUM, gerçek zamanlı performansın net bir görünümünü sağla
CombinerPRO UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Göstergeler
CombinerPRO , MetaTrader 5 için geliştirilmiş, ikili opsiyonlar, OTC, sentetik piyasalar, kripto paralar ve forex trader’ları için tasarlanmış sofistike bir indikatördür. Teknik filtrelerin kombinasyonunu kullanarak kesin CALL ve PUT sinyalleri üretir ve stratejik uyumu artırmak için harici göstergelerle entegrasyonu destekler. Gerçek zamanlı istatistik paneli ve geri test (backtesting) özellikleri ile CombinerPRO, traderların stratejilerini optimize etmelerine olanak tanır. Ana Özellikler ️
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt