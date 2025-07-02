MHI Probability PRO Indicator UranoTrader
- Göstergeler
- Lucas Braz Quintas
- Sürüm: 1.10
- Güncellendi: 2 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Piyasanın Gizemlerini MHI Probability ile Çözün!
Mum formasyonlarını nefes kesici bir stratejik pusulaya dönüştüren gösterge.
Dört benzersiz stratejiyle (MHI Çoğunluk, MHI Azınlık, Milyon Çoğunluk ve Milyon Azınlık) - bu olasılıksal analiz ustası, son 5 mumun davranışını yorumlamak için yenilikçi bir yaklaşım sunar ve etkileyici görsel hassasiyetle fırsatları vurgular.
MHI Probability Neden Devrim Niteliğinde?
-
4 Strateji, Sonsuz Olasılık
Arasından seçim yapın:
→ MHI Çoğunluk (trend takibi)
→ MHI Azınlık (dönüş öngörüsü)
→ Milyon Çoğunluk (ana trendi güçlendirme)
→ Milyon Azınlık (karşı trend yakalama)
Her strateji trading tarzınıza uyum sağlar.
-
Şeffaf Analiz Mantığı
Son 5 mumu sayar:
→ Yükselen mumlar (kapanış > açılış)
→ Düşen mumlar (kapanış < açılış)
→ Dojiler
Azınlık stratejisi, piyasa saatiyle tam senkronize şekilde tam 5 dakika aralıklarla sinyal üretir.
-
Net Görsel Sinyaller
→ Milimetrik hassasiyetle alım/satım okları
→ Renkli dikey çizgiler (yeşil=alım/kırmızı=satım/gri=doji)
→ Stratejileri ayırt etmek için kesikli çizgiler
-
Kapsamlı İstatistik Panosu
Gerçek zamanlı gösterir:
→ Başarı oranı
→ Seviyelere göre performans (ilk giriş, Gale 1, Gale 2)
→ Sonraki 5 dakikalık giriş noktası öngörüsü
-
Mükemmel Zamanlama
Yanlış sinyalleri elemek için 5 dakikalık döngülerde çalışır.
MHI Probability Nasıl Çalışır?
Her yeni mum için:
-
Son 5 mumu analiz eder
-
Milyon Azınlık örneği:
→ Düşen mumlar hakimse: alım oku en düşük seviyede
→ Yükselen mumlar hakimse: satım sinyali en yüksek seviyede
→ Doji/eşitlik: özel işaretleme
-
Tüm sinyaller 5 dakikalık aralıkların başında aktifleşir
Kimler İçin Uygun?
Şu trader'lar için ideal:
✓ Görsel analizi tercih edenler
✓ Yenilikçi olasılıksal yaklaşımlar arayanler
✓ MT4/MT5'te net sinyaller isteyenler
MHI Probability ile olasılıklarda gezinin - mumlar hikayeyi anlatır, sonu siz yazarsınız! Şimdi deneyin ve geleneksel düşünceyi sorgulayan stratejiler keşfedin.
(Not: Türkçe versiyonda "Milhão" için "Milyon" kullanılmıştır. Gerektiğinde "Milyar" olarak uyarlanabilir)