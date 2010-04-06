Hammer and Inverted Hammer mw
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.7
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Çekiç ve Ters Çekiç Formasyonu", Yeniden Çizme Yok, Gecikme Yok.
- "Çekiç ve Ters Çekiç Formasyonu" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikte yükseliş yönlü Çekiç ve Ters Çekiç formasyonlarını tespit eder:
- Yükseliş yönlü Ters Çekiç - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Yükseliş yönlü Çekiç - Grafikte yeşil ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Çekiç ve Ters Çekiç Formasyonu" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.