WBP Chart Signals
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
WBP Chart Signals – Çok zaman dilimli alım/satım baskı göstergesi
Açıklama:
WBP Chart Signals, hacim, spread ve fiyat hareketini analiz ederek piyasa baskısını ölçen gelişmiş bir göstergedir. Çok zaman dilimli onay ve kurumsal analiz tarzı ile hassas sinyaller arayan yatırımcılar için idealdir.
Ana Özellikler:
-
Weighted Buy Pressure (WBP): VWAP, MA200, hacim gücü, likidite ve momentumu birleştiren özel algoritma
-
Çok zaman dilimli analiz: Üst zaman diliminde otomatik onay
-
Gerçek zamanlı çok sembollü tarayıcı: Aynı anda 6 ana döviz çiftini izler
-
Hassas sinyal filtreleme: 7 doğrulama filtresi (uyumsuzluk, hacim, trend, HTF)
-
Profesyonel panel: WBP değerleri, sinyaller ve HTF analizini canlı gösterir
-
Kurumsal hesaplama: Logaritmik ölçekli hacim, VWAP ağırlığı ve güven faktörleri
Sinyal sistemi:
-
AL (BUY): Güçlü alım > 75, Orta alım > 65
-
SAT (SELL): Güçlü satış < 25, Orta satış < 35
-
Göstergede oklar; özelleştirilebilir sesli uyarılar
Teknik Özellikler:
-
Ayrı gösterge penceresi (5 tampon)
-
Ayarlanabilir eşikler ve doğrulama parametreleri
-
Tüm zaman dilimlerinde ve sembollerde çalışır
-
Yeniden boyama yok – sinyaller mum kapanışında onaylanır
-
Optimize edilmiş performans
Parametreler: VWAP Dönemi 20, MA Eğilimi 200, EMA5 düzleştirme, 2 onay çubuğu, çoklu filtre
Mükemmel kullanım alanları: Scalping, gün içi ve swing işlemleri, kurumsal hacim analizi, çoklu paritede piyasa baskısı takibi