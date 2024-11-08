SuperTrend Strategy EA MT4, MetaTrader 4 için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir araçtır ve SuperTrend göstergesini kullanarak alım veya satım sinyallerine dayalı işlem girişlerini otomatikleştirerek işlem faaliyetlerini basitleştirir. EA, kilit bölgelerde ters işlem ayarlarını destekler ve işlem yönetiminde çok yönlülük sunar. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, hassas giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve gelişmiş risk yönetimi sağlar, minimum sistem kaynağı tüketerek işlemleri verimli bir şekilde yürütür.

Sistem, oturum kontrolü için gün/saat filtreleri içerir ve performans doğrulaması için geçmiş veri testlerini destekler. Gerçek zamanlı bir pano, açık işlemleri, hesap özkaynağını ve sistem metriklerini gösterir, sezgisel giriş menüleri ise yapılandırmayı basitleştirir. Tüm ayarlar için ayrıntılı dokümantasyon sağlanır.

Ayrıntılı dokümantasyon için: Genel Ayarlar/Girdi Kılavuzu | Göstergeler Ayarları/Girdi Kılavuzu | Geri Testler ve Ayar Dosyaları

MT5 sürümünü buradan indirebilirsiniz: SuperTrend Strategy EA MT5

Ana Özellikler:

SuperTrend tabanlı işlem sistemi, özelleştirilebilir parametreler (periyot, çarpan)

Esnek işlem için birden fazla zaman dilimini destekler

Çoklu risk yönetimi seçenekleri: Stop-Loss, Take-Profit, takip eden stoplar

Gelişmiş pozisyon büyüklüğü yönetimi ve drawdown koruması

Kontrollü işlem oturumları için zaman/gün filtreleri

Gerçek zamanlı izleme panosu

Açılır pencere, e-posta ve anlık bildirimler

7/24 çalışma için MQL5 VPS ile uyumlu

Not: SuperTrend Strategy EA MT4, SuperTrend tabanlı stratejiler kullanan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Yapılandırılmış stratejilere dayalı olarak işlemleri yürütmek için tasarlanmıştır, ancak kâr garantisi vermez.

Önemli Tavsiye:

Bu profesyonel bir işlem aracıdır, garantili kâr sistemi değildir. Normal piyasa dalgalanmalarını bekleyin:

Önce bir demo hesabında test edin

Düşük riskle başlayın (işlem başına %0,5-1)

Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın

Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş ayar dosyaları üç ayda bir yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın.



