No Loss EA Capture Fx

No Loss EA (XAUUSD, M5)
Bu Uzman Danışman (EA), M5 zaman diliminde XAUUSD’yi hem hedge stratejisi hem de yatay piyasa filtresiyle işlemektedir.  
Cent hesaplar için optimize edilmiştir ve sermaye koruması ile drawdown yönetimi sağlamayı amaçlar.  

Ana Özellikler  
• Hazır olarak gelen optimize edilmiş varsayılan ayarlar  
• Önerilen minimum bakiye 10.000 Cent (~100 USD) olan Cent hesaplar için uygundur  
• Pozisyonları topluca yöneten sepet kâr sistemi  
• Yatay piyasada risk kontrolü için maksimum lot sınırlama seçeneği  

Riskler  
EA, hedge teknikleri kullandığından yeterli bakiye bulundurulmalıdır. Ek sermaye tutmak ve kârları düzenli olarak çekmek, uzun vadeli istikrar için tavsiye edilir.  

Performans Doğrulaması  
Gerçek hesaplardan elde edilen sonuçlar analiz ve şeffaflık için paylaşılmaktadır.  

Destek  
Kurulum ve kullanım soruları için ürün sayfasındaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.  

GÜNCELLEME: Maksimum lot sınırı seçeneği eklendi. Bu özellik, yatay piyasada hesabın tükenmesini önlemeye yardımcı olur.
