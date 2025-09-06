Pip Movement Alert

Pip Movement Alert MT4 ile piyasa momentumunun önünde olun; birden fazla sembolle hassas pip hareketlerini izlemek ve traderları uyarmak için tasarlanmış çok yönlü bir çoklu para birimi göstergesi, forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için idealdir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda ani piyasa değişikliklerini tespit etme yeteneğiyle öne çıkmakta olup, hızlı fiyat hareketlerini sermayeye çevirmek isteyen traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, pip tabanlı önemli hareketleri (örneğin, 10 pip’lik artışlar) %95’e varan güvenilirlikle belirttiklerini ve volatilite dalgalanmalarını yakalamak için gerçek zamanlı uyarıları kullanarak işlem zamanlamasında %20-30 iyileşme sağladıklarını bildirmiştir. Temel avantajlar arasında çoklu para birimi izleme, özelleştirilebilir pip eşikleri ve sürekli grafik analizi olmadan takibi basitleştiren hafif bir tasarım yer alır, scalperlar, günlük traderlar ve swing traderlar için mükemmeldir.

Pip Movement Alert MT4, kullanıcı tarafından tanımlanan sembolleri (varsayılan: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF) izler ve fiyat belirtilen pip değeri (varsayılan: 10 pip) kadar hareket ettiğinde uyarıları tetikler, mutlak fiyat seviyelerini (örneğin, 1.178500, 1.178600) algılar. Yükseliş veya düşüş hareketlerini belirlemek için gerçek zamanlı hesaplamalar kullanır, pop-up’lar, push bildirimleri ve e-postalar (hepsi varsayılan olarak etkin) aracılığıyla sinyaller gösterir ve tekrarlayan uyarıları önlemek için isteğe bağlı bir “Yalnızca Bir Kez Uyarı” ayarı içerir. Göstergenin dinamik yorum bölümü, her sembol için günlük en yüksek, en düşük, pip kalıntısı ve son uyarı fiyatını göstererek piyasa farkındalığını artırır. Özelleştirilebilir girişler (PIPS_TO_ALERT, pairsList1), belirli stratejilere uyarlamaya olanak tanır ve yeniden boyama yapmayan, gecikmesiz tasarımı, tüm zaman dilimlerinde ve sembollerde sorunsuz performans sağlar, manuel veya EA odaklı ticaret için kesintisiz entegrasyon sunar.

Ana Özellikler

  • Çoklu Para Birimi Pip Takibi: Kullanıcı tarafından belirtilen sembolleri (varsayılan: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF) izleyerek hassas pip hareketlerini (varsayılan: 10 pip) algılar, ani piyasa değişikliklerini tespit etmek için idealdir.

  • Gerçek Zamanlı Uyarılar: Fiyat mutlak pip seviyelerine (örneğin, 1.178500, 1.178600) ulaştığında pop-up’lar, push bildirimleri ve e-postalar (hepsi varsayılan olarak etkin) tetikler, zamanında ticaret fırsatlarını garanti eder.

  • Özelleştirilebilir Pip Eşiği: PIPS_TO_ALERT (varsayılan 10) ayarını yaparak scalping, günlük trading veya swing trading için hassasiyeti ince ayar yapar, forex, hisse senedi veya kripto para piyasalarına uygulanır.

  • Esnek Sembol Seçimi: Tercih edilen sembolleri izlemek için pairsList1’i yapılandırır, uyumluluğu sağlamak için doğrulama yaparak bu sürümde desteklenmeyen varlıkları önler.

  • İsteğe Bağlı Tek Uyarı: ONLY_ONCE’ı etkinleştirerek fiyat seviyesi başına uyarıları bir kezle sınırlandırır, yüksek volatilite dönemlerinde gürültüyü azaltır.

  • Dinamik Grafik Yorumu: Her sembol için gerçek zamanlı verileri (günlük en yüksek, en düşük, pip kalıntısı, son uyarı fiyatı) gösterir, piyasa farkındalığını artırır.

  • Zaman Dilimi Çok Yönlülüğü: Tüm zaman dilimlerinde (M1’den D1’e) sorunsuz çalışır, çeşitli ticaret stillerine ve piyasa koşullarına uyum sağlar.

  • EA Uyumlu Tasarım: Uzman danışmanlarla entegrasyon için veri sağlar, otomatik ticaret veya geriye dönük testleri destekler.

  • Hafif Performans: Yeniden boyama veya gecikme olmadan, MT4 için optimize edilmiş kod, çoklu grafiklerde veya düşük kaynaklı sistemlerde bile sorunsuz çalışmayı garanti eder.

  • Kullanıcı Dostu Arayüz: Pip eşikleri ve sembol listeleri için sezgisel girişler, hızlı piyasa içgörüleri arayan yeni başlayanlar ve profesyoneller için erişilebilir kılar.

Pip Movement Alert MT4, hızlı piyasa hareketlerini yakalamayı hedefleyen traderlar için temel bir araçtır; pip tabanlı hassas uyarılar, çoklu para birimi desteği ve dinamik piyasalarda işlem zamanlamasını ve kârlılığı artıran kesintisiz entegrasyon sunar.

Satın alma işleminden memnun kaldıysanız, olumlu bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Memnun kalmazsanız, bir çözüm bulmak için lütfen benimle iletişime geçin.

